“น็อต ภูวนาท” ควงรองเลขาฯ ปชน. ร้องนับคะแนนใหม่ทั้งเขตกาญจน์ 1 ชี้ตัวเลขบัตรเลือกตั้งเกินผู้ใช้สิทธิ์กว่า 7 พันใบ กกต.จังหวัดรับเรื่องส่งส่วนกลางพิจารณา

กาญจนบุรี – ผู้สมัคร สส.กาญจนบุรี เขต 1 พรรคประชาชน พร้อมรองเลขาธิการพรรค เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต.จังหวัด ขอให้นับคะแนนใหม่ทั้งเขต หลังพบตัวเลขบัตรเลือกตั้งรวมสูงกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 7,000 คะแนน ด้าน ผอ.กกต.กาญจนบุรี รับเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมเตรียมเสนอ กกต.ส่วนกลางพิจารณาโดยเร็ว คาดทราบผลภายในสัปดาห์นี้
วันนี้ ( 10 ก.พ. ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้นำผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี แบบแบ่งเขต บัญชีรายชื่อ และประชามติ มาติดประกาศหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการพบว่า นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ หรือ “กอล์ฟ” ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ได้ 38,216 คะแนน เป็นอันดับ 1 ขณะที่ นายภูวนาท รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือ “น็อต” ผู้สมัครพรรคประชาชน ได้ 26,680 คะแนน เป็นอันดับ 2 และ พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ พรรคภูมิใจไทย ได้ 9,799 คะแนน เป็นอันดับ 3
ต่อมาเพจพรรคประชาชน กาญจนบุรี ได้เผยแพร่ภาพประกาศผลคะแนน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมี 88,897 ราย แต่เมื่อนำจำนวนบัตรดี 85,219 ใบ บัตรเสีย 3,787 ใบ และบัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 6,988 ใบ มารวมกัน พบว่ามีจำนวน 95,994 ใบ ซึ่งสูงกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ถึง 7,097 ใบ ส่งผลให้เกิดกระแสเรียกร้องให้ตรวจสอบและนับคะแนนใหม่ทั้งเขต
ช่วงเช้าวันเดียวกัน คณะทำงานพรรคประชาชน พร้อมนายภูวนาท และกลุ่มผู้สนับสนุน เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี เพื่อยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยก่อนยื่นหนังสือได้เข้าตรวจดูสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งภายในหอประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งพบว่าบัตรทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้ภายในอาคารที่ปิดล็อกอย่างแน่นหนา
นายภูวนาท เปิดเผยว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อขอให้นับคะแนนใหม่ทุกหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้สมัครและประชาชน โดยยืนยันว่าไม่ได้ต้องการให้ผลคะแนนพลิกกลับมาเป็นฝ่ายชนะ แต่ต้องการรักษาคุณค่าของทุกคะแนนเสียงของประชาชน
ด้านนายเจษฎา เอี่ยมปุ่น รองเลขาธิการพรรคประชาชน ระบุว่า ข้อพิรุธสำคัญคือจำนวนคะแนนรวมสูงกว่าผู้มาใช้สิทธิ์ พร้อมตั้งคำถามถึงกระบวนการตรวจสอบและการแก้ไขตัวเลขผลคะแนนที่มีการลบข้อมูลบนบอร์ดและติดสติ๊กเกอร์ทับ รวมถึงเหตุใดจึงไม่มีการอัปเดตข้อมูลให้ตรงกับข้อเท็จจริง พร้อมเรียกร้องให้อายัดบัตรเลือกตั้งไว้ก่อนจนกว่าจะมีข้อสรุป
ล่าสุดเวลา 11.30 น. นายภูวนาท ได้เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวเลขคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต เปิดเผยว่า กกต.จังหวัดได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว และจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย พร้อมยอมรับว่าการปฏิบัติงานที่ใช้เจ้าหน้าที่จำนวนมากอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ อย่างไรก็ตามจะตรวจสอบอย่างละเอียด และคาดว่าจะสามารถสรุปผลได้ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ.นี้
ส่วนการร้องขอให้นับคะแนนใหม่ทั้งเขตนั้น กกต.จังหวัดจะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเสนอให้ กกต.ส่วนกลางพิจารณาและมีคำสั่งต่อไป โดยยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน