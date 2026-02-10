"สุชาติ" เชื่อชลบุรีลุกเป็นไฟเพราะมีคนปลุกปั้นอยู่เบื้องหลังถามนับคะแนนใหม่ผลเท่าเดิมใครรับผิดชอบ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- "สุชาติ" เชื่อชลบุรีลุกเป็นไฟเรียกร้องนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่เขต 1 เพราะมีคนปลุกปั้นอยู่เบื้องหลัง ถามหากนับใหม่แล้วผลเป็นเช่นเดิมใครรับผิดชอบ จี้พรรคส้มยอมรับความจริงกระแสนิยมตกต่ำ
วันนี้ ( 10 ก.พ.) นายสุชาติ ชมกลิ่น ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ซึ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมาด้วยคะแนนเสียงมากถึง 45,783 คะแนน เชื่อชลบุรีลุกเป็นไฟ ประชาชนลุกฮือร้องขอนับบัตรเลือกตั้งใหม่ มีผู้ปลุกปั้นอยู่เบื้องหลัง เผยไม่หวั่นนับใหม่เหตุคะแนนนำผู้สมัครพรรคส้มถึง 5,000 คะแนน ถามหากนับใหม่ผลเลือกตั้งเป็นเช่นเดิม ใครรับผิดชอบ"
พร้อมบอกอีกว่า การไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทย และไม่ควรจัดให้มีมวลชนของแต่ละฝ่ายออกมาปะทะกัน หน้าที่หลักของ กกต.คือการตอบข้อสงสัยของผู้สังเกตุการณ์ และหากจะประท้วงต้องทำการประท้วงที่หน้าหน่วยตั้งแต่เห็นความผิดปกติ ไม่ใช้ปล่อยให้นับจนเสร็จแล้วออกมาชุมนุมประท้วงกัน
"เป็นหน้าที่ของ กกต.ที่ต้องชี้แจงในข้อกฏหมาย ซึ่งการจะให้มีการนับคะแนนใหม่ต้องทำตามข้อกฏหมาย คนที่ปลุกปั้อยู่หลังฉากจะรับผิดขอบอย่างไรและหากผลการนับคะแนนใหม่ออกมาเท่าเดิม ใครจะรับผิดชอบ"
นายสุชาติ ยังขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการปลุกปั้นในโลกออนไลน์ และสุดท้ายผู้ใส่ร้ายป้ายสีจะต้องถุกดำเนินคดีทั้งหมด ที่สำคัญพรรคคู่แข่งจะต้องยอมรับความจริงว่าในวันนี้ กระแสพรรคของตนเองตกลงแล้วและต้องยอมรับความพ่ายแพ้