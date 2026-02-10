"แม่ทัพกุ้ง"ประธานเปิดอนุสาวรีย์“พลตรีธวัชชัย บุสภา (จ่าโต๋)” เชิดชูวีรกรรมทหารกล้า

มุกดาหาร- เปิดอนุสาวรีย์และหอเกียรติยศ “พลตรีธวัชชัย บุสภา (จ่าโต๋)” เชิดชูวีรกรรมทหารกล้า โดยมีพลเอกบุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี
วันที่ 9 ก.พ. 69 เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร พลเอกบุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดอนุสาวรีย์และหอเกียรติยศ พลตรีธวัชชัย บุสภา โดยมีนายอำเภอคำชะอี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
พลตรีธวัชชัย บุสภา เดิมยศจ่าสิบเอก ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจการณ์หน้า ประจำจุดตรวจการณ์สัตตะโสม ณ ฐานปฏิบัติการฟ้าลั่น ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ในภารกิจป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ระหว่างวันที่ 24–28 กรกฎาคม 2568 โดยในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 จุดตรวจการณ์ดังกล่าวถูกฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธยิงสนับสนุน รวมถึงรถถัง ระดมยิงเข้ามาอย่างรุนแรง
ด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย จ่าสิบเอกธวัชชัย บุสภา ได้ฝ่าอันตรายเข้าปฏิบัติหน้าที่ตรวจการณ์และร้องขอการยิงสนับสนุนจากฝ่ายไทย จนสามารถรักษาพื้นที่ไว้ได้สำเร็จ ก่อนจะถูกอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามยิงเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ จากวีรกรรมอันกล้าหาญดังกล่าว กองทัพบกได้มีคำสั่งปูนบำเหน็จพิเศษ เลื่อนยศเป็น “พลตรีธวัชชัย บุสภา” และได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป
ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร โดยอำเภอคำชะอี ร่วมกับทุกภาคส่วนและครอบครัวของพลตรีธวัชชัย บุสภา ได้ร่วมกันจัดสร้างอนุสาวรีย์และหอเกียรติยศ ณ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเสียสละ ความกล้าหาญ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
จากนั้นในเวลา 17.00 น. วันเดียวกัน พลเอกบุญสิน ได้เดินทางไปบรรยายพิเศษ ณ ศาลาประชาคมอำเภอคำชะอี ในหัวข้อ “จากแนวหน้า สู่แนวหลัง สร้างพลังแห่งความดี” แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความเสียสละเพื่อส่วนรวม ..