ตึงเครียดตลอดคืนปัญหาหีบบัตรเลือกตั้งชลบุรีเขต 1 ผู้ว่าฯลงพื้นที่เจรจารอผลพิจารณา กกต.กลาง

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตึงเครียดตลอดคืน สถานการณ์การ ชุมนุมเรียกร้องตรวจสอบผลการเลือกตั้ง สส. เขต 1 จ.ชลบุรี กระทั่งเช้าวันนี้เริ่มคลี่คลายหลังผู้ว่าฯชลบุรี ลงพื้นที่พบประชาชนที่ปักหลักเฝ้าหีบบัตรไม่ให้ขนย้ายออกจากโรงยิมฯเทศบาลเมืองชลบุรี เจรจาผูัชุมนุมใจเย็นรอผลพิจารณา กกต.กลางให้นับใหม่หรือไม่ ด้านประชาชนลั่นหากไม่ได้ข้อยุติ พร้อมรวมตัวฟ้องศาลปกครองเอาผิด กกต.ยกแผง
จากเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าสำนักงาน กกต.ชลบุรี เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา( 9 ก.พ.) หลังประชาชนและผู้ให้การสนับสนุนพรรคประชาชน ได้พากันไปรวมตัวเพื่อเรียกร้องให้มีการนำการนับคะแนนใหม่ในพื้นที่เขต 1 และยังล้อมรถขนหีบบัตรที่กำลังจะนำออกจากโรงยิมฯ เทศบาลเมืองชลบุรี ไม่ให้นำไปเก็บรักษาไว้ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี
จน นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอเมืองชลบุรี และ น.ส.มนัสนันท์ วิทนา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้ต้องเข้าเจรจากับประชาชนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหีบบัตรโดยเฉพาะเรื่องสายเคเบิ้ลไทร์ไม่มีการรัดปิดแปะระหว่างที่ขนหีบซึ่งกลุ่มประชาชนต่างยืนยันว่าจะขอให้มีการนับคะแนนใหม่ แต่ กกต. ยืนยันว่าไม่สามารถที่จะเปิดนับคะแนนใหม่ได้ เพราะต้องทำเรื่องไปที่ กกต.กลาง และต้องรอการเข้าสู่ประชุมวินิจฉัยของ กกต.กลางในวันนี้ (10 ก.พ.)นั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 05.00 น.ที่ผ่านมา ( 10 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยังคงมีกลุ่มประชาชนบางส่วนปักหลักเฝ้ารถขนหีบบัตรเลือกตั้งที่อยู่บริเวณด้านหน้าโรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองชลบุรี ไม่ให้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ โดยมี นายชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขา กกต. เฝ้าอยู่ในโรงยิมเนื่องจากกลุ่มผู้ประท้วงไม่ให้ออกจากโรงยิม
ขณะที่ นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้เข้าเจรจาซ้ำเพื่อนำไปสู่ข้อตกลง "นำกล่องบัตรเลือกตั้งทั้งหมดเข้ามาเก็บรักษาภายในโรงยิมฯ" เพื่อความโปร่งใส โดยมี ตัวแทนผู้ชุมนุม 5 คน ร่วมตรวจสอบทุกขั้นตอนจนทำให้ กล่องบัตรคะแนนทั้งหมดได้นำไปถูกจัดวางในรั้วกั้นอย่างมิดชิด และมีอาสาสมัครผู้ชุมนุมเฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด
กระทั่งเวลา 09.00น. นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางเข้าไปตรวจดูความเรียบร้อย พร้อมเข้าไปพูดคุยกับนายชนินทร์ รองเลขาธิการ กกต. และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ว่า ขอให้มวลชนใจเย็นรอมติของ กกต. ในเวลา 10 โมง
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ยังได้กำชับสถานที่เก็บหีบบัตรเลือกตั้งอีก9 เขต ให้ดูแลอย่าให้เกิดเหตุวุ่นวาย ก่อนจะขอให้มวลชนอนุญาตให้นำตัว นายชนินทร์ ไปอาบน้ำและทานข้าว ก่อนที่จะกลับเข้ามาในพื้นที่เพื่อฝั่งมติที่ประชุม กกต.กลาง ว่าจะดำเนินการอย่างไรกับหีบบัตรเลือกตั้งอีกกว่า 100 หน่วยต่อไป
และล่าสุดเมื่อเวลา 11.00 น.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่ายังคงมีการแจ้งข้อพิรุจเกี่ยวกับการเก็บหีบบัตรลงคะแนนในเขตเลือกตั้งที่ 1 อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการนำหลักฐานต่างๆ ทั้งเคเบิ้ลไทด์ รายชื่อของประชาชน และเอกสารการนับคะแนน รวมทั้งต้นขั้วต่างๆ ที่ถูกนำไปทิ้งไว้ในถังขยะ ซึ่งประชาชนได้นำมาวางเรียงกันไว้ในโรงยิมฯ เพื่อแสดงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็น
ขณะที่การประชุมของ กกต.ส่วนกลาง ยังไม่เสร็จสิ้นทำให้ประชาชนที่ชุมนุมอยู่ที่หน้าโรงยิมฯ ได้พากันเรียกร้องให้เร่งประชุมให้แล้วเสร็จ และหากยังหาข้อสรุปไม่ได้ ประชาชนจะรวมตัวกันฟ้องศาล เพื่อให้เอาผิดกับ กกต.ทั้งหมดอีกด้วย