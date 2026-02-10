(คลิป)ชาวบ้านอัดคลิปหัวคะแนนพรรคดังเขต5อุดรฯแจกเงินเย้ยกฎหมาย

อุดรธานี-เปิดคลิปหัวคะแนนแจกเงินกลางอำเภอหนองหาน เอ่ยชื่อ–เบอร์ผู้สมัคร เขตเลือกตั้งที่ 5 อุดรธานีชัดเจน ชาวบ้านตั้งคำถามกล้ามาก ไม่เกรงกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวได้รับคลิปวิดีโอจากชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งบันทึกภาพเหตุการณ์ที่อ้างว่าเป็นการแจกเงินของหัวคะแนนพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง เหตุเกิดในพื้นที่อำเภอหนองหาน เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดอุดรธานี
ภายในคลิปปรากฏภาพหัวคะแนนรายดังกล่าวกำลังแจกเงินให้กับชาวบ้าน พร้อมเอ่ยชื่อและหมายเลขผู้สมัครอย่างชัดเจน โดยชาวบ้านเป็นผู้บันทึกภาพไว้ด้วยตนเอง และแม้หัวคะแนนจะรับรู้ว่ามีการถ่ายคลิปวิดีโออยู่ แต่ก็ยังคงดำเนินการแจกเงินต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง
หลังผู้สื่อข่าวได้รับคลิปดังกล่าว ได้มีประชาชนจำนวนมากแสดงความคิดเห็นในเชิงตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของพฤติกรรมที่ปรากฏในคลิป โดยมองว่าอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง และสะท้อนถึงความไม่เกรงกลัวต่อกติกาและกฎหมายบ้านเมืองของผู้สมัครและพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้อง
รายงานเบื้องต้นระบุว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคลิปดังกล่าวแล้ว โดยได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่จะเข้ามาร้องเรียน ให้ดำเนินการยื่นคำร้องตามขั้นตอนและระเบียบที่กฎหมายการเลือกตั้งกำหนดไว้ เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการต่อไป