ระทึกอีก! กระบะแหกด่านฯ หนีตำรวจ ก่อนจอดทิ้งกลางถนนพบซุกไอซ์ 200 กว่ากิโลฯ

เชียงราย - ล่าระทึกตอนตีหนึ่งเศษอีก..ตำรวจแม่สายตั้งป้อมสกัดเป้าหมายตามเบาะแส เจอกระบะแหกด่านฯ บึ่งหนี จนต้องไล่กวดกันกลางดึก ก่อนพบรถซุกไอซ์ล็อตใหญ่จอดทิ้งกลางถนน แต่ไร้เงาคนขับ
วันนี้ (10 ก.พ.) พล.ต.ต.มานพ เสนากุล ผบก.ภ.จว.เชียงราย, พ.ต.อ.รัฐพล น้อยช่างคิด, พ.ต.อ.พิพัฒน์ นาระเดช รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย, พ.ต.อ.จิรภาส ศักดิ์สูง ผกก.สภ.แม่สาย, พ.ต.ท.จิรพัชร ผู้มีทรัพย์ รอง ผกก.สส.,พ.ต.ท.ธนากร ธินะ รอง ผกก.ป., พ.ต.ท.รณกฤต รหัทสุวรรณ สวป.สภ.แม่สาย,พ.ต.ต.วงศกร ธนานนทพันธ์ สว.สส.ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) น้ำหนัก 240.1 กิโลกรัม รถยนต์กระบะจำนวน 1 คัน ฯลฯ
หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย ได้รับแจ้งว่าจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย เข้ามายังพื้นที่ตอนในของประเทศโดยใช้เส้นทางสายรองแยกออกจากถนนพหลโยธินไปทางหมู่บ้านน้ำจำ-หนองอ้อ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จึงได้นำกำลังออกตรวจสอบเพื่อสกัดกั้น
กระทั่งเวลาประมาณ 01.30 น.ได้ตรวจพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลั๊ก รีโว่ สีเทา ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย ขับมาเส้นทางดังกล่าวตรงกับที่ได้รับแจ้ง เมื่อรถขับไปถึงเขตหมู่บ้านน้ำจำ หมู่ 5 ต.โป่งผา เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณหยุดตรวจแต่ปรากฎว่ารถยนต์กระบะเป้าหมายได้เร่งเครื่องขับฝ่าการสกัดของเจ้าหน้าที่และหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่จึงได้ขับรถติดตามไปอย่างกระชั้นชิดและขณะที่รถยังอยู่ในเขตหมู่บ้านน้ำจำ คนขับได้หยุดรถและจอดทิ้งเอาไว้กลางถนนก่อนจะเปิดประตูแล้วอาศัยความชำนาญในพื้นที่และความมืดวิ่งหลบหนีไปได้
เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบรถพบในรถมีกระสอบฟางบรรทุกมาด้วยจำนวน 7 ใบ ภายในบรรจุไอซ์น้ำหนักรวมกันทั้งหมด 240.1 กิโลกรัมดังกล่าว
นอกจากนี้พบกุญแจรถติดอยู่ที่รถ สำเนาเอกสารคู่มือรถ เอกสารซื้อขายรถ โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นๆ เจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อหาคนที่หลบหนี่ว่า "ร่วมกันจำหน่ายโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์) โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า, เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน" และออกติดตามจับกุมต่อไป