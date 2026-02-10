(คลิป)เขต6อุบลฯก็วุ่น!ชาวบ้านนับร้อยรวมตัวขอตรวจสอบคะแนนเลือกตั้ง กกต.ไม่ติดป้ายผลคะแนน

อุบลราชธานี-ชาวบ้านโวย กกต.เขต6 อุบลราชธานี ผ่านไป24 ชม.ไม่ติดป้ายผลคะแนน สอบถาม กกต.เขตอ้างยังรวบรวมไม่เสร็จ ขณะที่ กกต.เขตเผยผลคะแนน ต้องดึงจากระบบของ กกต.กลาง แต่ระบบล่มไม่สามารถดึงออนไลน์ได้ ต้องประสานข้อมูลดิบมารวมใหม่ แต่ จนท.สื่อสารกับประชาชนไม่เข้าใจจนทำให้บานปลาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี ชาวบ้านใน 3 อำเภอได้แก่ อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร ซึ่งอยู่ในเขตการเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี มีการรวมตัวถือป้ายไวนิลประท้วงเรื่องร้องความโปร่งใสจาก กกต.เขต 6 หลังพบว่าผ่านมา 24 ชั่วโมง ผลคะแนนการเลือกตั้งของ เขต 6 ยังไม่ได้ถูกนำมาติดแสดงให้ประชาขนทราบ เมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่กลับได้รับคำตอบว่ายังรวบรวมไม่เสร็จ แต่ใบลงคะแนนกลับถูกส่งไปยังที่ กกต.จังหวัดอุบลราชธานีแล้วบางส่วน
นางพัชรีภรณ์ ทองสุทธิ์ อายุ 50 ปี แกนนำชาวบ้าน และตัวแทนผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ นายกิตติกร เชิดชู หมายเลข 2 พรรคไทยรวมพลัง เปิดเผยว่า วันนี้ตนเองและชาวบ้านมาร้องขอความโปรงใส เนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่ยอมติดป้ายคะแนน แต่กลับบอกให้ไปดูทางออนไลน์ วันนี้ จึงมาขอความโปร่งใส หากผลคะแนนออกมาว่าแพ้ตนเองก็ยอมรับผลดังกล่าว แต่ตอนนี้ผลคะแนนยังไม่ออกมาติด แต่กลับส่งคะแนนไป กกต.กลาง
และมีการย้ายบัตรลงคะแนนออกไปเก็บที่ กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้อย่างไร ทำให้ชาวบ้านเกิดความสงสัย ไม่พอใจ เพราะการตอนนี้มีการปิดหีบไปกว่า 24 ชม. แต่ยังไม่มีการติดผลคะแนน ในคืนนี้หากไม่มีการให้คำตอบที่ชัดเจนชาวบ้านจะเดินทางไปที่ กกต.จังหวัดอุบลราชธานี
จากกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ กกต.เขต รายหนึ่งเปิดเผยว่า การนับคะแนนของเขต 6 มีทั้งหมด 3 อำเภอได้แก่ อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทรโดยในส่วนของอำเภอเขมราฐ มีการนับคะแนนแล้วเสร็จ เวลา 3.00 น ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ส่วนผลคะแนนของ อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร ทางหน่วยได้มีการกรอกข้อมูลเข้าระบบของ กกต.กลางไปแล้ว บัตรลงคะแนนเดินทางมาถึงที่ศูนย์ประสานงานเขต 6 อำเภอเขมราฐ เวลาประมาณ 01.00 น. ของที่ 9 กุมภาพันธ์ โดยผลคะแนนรวมของอำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร เป็นเอกสารไม่ได้ส่งมายัง กกต.เขต 6 เพราะข้อมูลถูกส่งเข้าระบบของ กกต.กลางไปแล้ว แต่ทาง กกต.เขต จะเป็นผู้ที่รับหน้าที่ส่งบัตรและอุปกรณ์ไปยัง กกต.จังหวัด
เจ้าหน้าที่รายนี้กล่าวอีกว่า เมื่อทางชาวบ้านมาสอบถามคะแนนรวมของ แต่ละอำเภอ เจ้าหน้าที่เขตจะต้องดึงข้อมูลจากระบบของ กกต.กลาง แต่ด้วยระบบรวมคะแนนของ กตต.กลางล่ม ทำให้ไม่สามารถดึงข้อมูลจากระบบได้ จึงต้องดำเนินการขอข้อมูลดิบจากอำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร เพื่อมารวมคะแนนประกาศ ซึ่งต้องใช้เวลาในการรวบรวมด้วยมือก่อนจะประกาศคะแนนได้ในวันนี้
ปัญหาที่เกิดขึ้นอีกอย่าง จนทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน เนื่องจากมีข้อบกพร่องในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชน จึงทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน แต่อย่างไรก็ตามหากพี่น้องประชาชนต้องการทราบคะแนนสามารถเข้าไปยื่นเรื่องขอคัด คะแนน จาก กกต.จังหวัดได้ เพราะเป็นอำนาจของ กตต.จังหวัดโดยตรง ทาง กกต.เขตไม่มีอำนาจในการอนุญาต ส่วนเรื่องของข้อบกพร่องที่ล่าช้า จะได้มีการนัดคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ละอำเภอมาพูดคุยชี้แจง กับประชาชนในวันนี้