ศูนย์ข่าวศรีราชา -เกิดเหตุความวุ่นวายหน้า กกต.ชลบุรี ช่วงคืนที่ผ่านมา หลังประชาชนและผู้ให้การสนับสนุนพรรคส้ม แห่ไปรวมตัวหน้า กกต. เรียกร้องให้มีการนำการนับคะแนนใหม่ในพื้นที่เขต 1 จนต้องมีการระดมเจ้าหน้าที่เข้าดูแลสถานการณ์ สุดท้ายยังไม่ได้ข้อสรุป
จากกรณีที่ เพจข่าวชลบุรีวันนี้ ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า “จะมีการนับคะแนนใหม่ในพื้นที่เขต 1 จนทำให้ประชาชนไปรอดูผลคะแนนที่เทศบาลเมืองแสนสุข แต่เมื่อถึงเวลากลับไม่มีการนับคะแนน จนประชาชนได้สอบไปยัง กกต. ชลบุรี กระทั่งมีการโพสต์ชี้แจงว่าไม่มีการนับคะแนนใหม่ ทำให้ประชาชนเกิดข้อสงสัยจึงรวมตัวกันไปขอดู หีบบัตรคะแนนเลือกตั้งที่ กกต.จังหวัด ช่วงค่ำวานนี้ (9 ก.พ.)
โดยมีตัวแทนพรรคการเมืองในฐานะผู้แทนประชาชน เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี (กกต.ชลบุรี) เพื่อสอบถามและหารือกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 1
ซึ่งการพูดคุยเบื้องต้นระหว่างตัวแทนประชาชน แบะเจ้าหน้าที่ กกต. เป็นการชี้แจงว่า ยังไม่สามารถดำเนินการพิจารณาหรือสั่งการใด ๆ ได้ในวันนี้ เนื่องจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตไม่ได้อยู่ในสำนักงาน และมีเพียงเจ้าหน้าที่ กกต. ปฏิบัติหน้าที่ จึงแนะนำให้กลุ่มผู้ร้องเรียนรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ (10 ก.พ.)เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย
ขณะเดียวกันกลุ่มชาวบ้านที่ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารประกอบคำร้อง ได้ตั้งข้อสงสัยในประเด็นเกี่ยวกับการจัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง ว่าปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ที่ใด และจะสามารถสร้างความมั่นใจได้อย่างไรถึงความปลอดภัยและความโปร่งใสของบัตรเลือกตั้งในช่วงระหว่างการยื่นคำร้องดังกล่าว
โดยชาวบ้านบางส่วนและผู้ให้การสนับสนุนพรรคส้ม ได้เสนอความเห็นว่า ควรเปิดให้ตรวจสอบหรือแสดงหีบบัตรเลือกตั้งก่อน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนอกจากนี้ ยังมีการยกตัวอย่างกรณีการเลือกตั้งในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งภายหลังมีการพิจารณาและอนุญาตให้มีการนับคะแนนใหม่ในเวลาต่อมา หลังพบข้อร้องเรียนและข้อสงสัยเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนของผลคะแนน
แต่สุดท้ายก็ไม่มีการนับคะแนนใหม่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เขต1 แต่อย่าง
ด้าน นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอเมืองชลบุรี และ น.ส.มนัสนันท์ วิทนา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้เข้ามาพูดคุยกับประชาชนเพื่อทำความเข้าใจว่าสาเหตุที่หีบบัตรอยู่บนหลังรถเป็นเพราะได้ขนมาจากในโรงยิมเพื่อจะนำไปเก็บที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี
ส่วนสาเหตุที่มีบางหีบเคเบิ้ลไทร์ไม่มีการรัดปิดแปะนั้นระหว่างที่ขนหีบบัตรมาเก็บไว้ที่โรงยิมแห่งนี้ บางหีบเคเบิ้ลไทร์หมดจึงไม่ได้รัดติดแปะ
ยิ่งทำให้ประชาชนที่ทราบข่าวจากการดูไลฟ์สด ต่างพากันมาเฝ้ารอว่าเรื่องราวดังกล่าวจะจบลงยังไง จนมีจำนวนมากนับพันคนโดยกลุ่มประชาชนต่างยืนยันว่าจะขอให้มีการนับคะแนนใหม่ ซึ่งทาง กกต. ก็ยืนยันว่าเมื่อมีการนับคะแนนปิดหีบส่งมอบหีบแล้ว ไม่สามารถที่จะเปิดนับคะแนนใหม่ได้ ต้องทำเรื่องไปที่ กกต.กลาง เป็นผู้พิจารณา
ทั้งนี้กลุ่มผู้ชุมนุม ยังไม่พอใจและยืนยันที่จะให้นับคะแนนใหม่ให้ได้ ซึ่งทางนายอำเภอ และผู้อำนวยการการเลือกตั้ง จึงได้ขอให้ส่งตัวแทนจำนวนหกคน เพื่อพูดคุยหาข้อตกลง แต่เมื่อพูดคุยไปซักระยะ ประชาชนที่อยู่ด้านนอกก็ได้เข้ามาล้อมวงสนทนา และต่างคนต่างพูดต่างคนต่างออกความเห็น จึงไม่สามารถ หาข้อสรุปตกลงกันได้ จนถึงเวลา 04.00น.ของวันที่ 10 ก.พ.ก็ยังหาข้อตกลงกันไม่ได้