เทศบาลนครเชียงใหม่ประกาศพร้อมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับประจำปี69 ชูแนวคิด"บุปผาราชินี ก้องเกริกฟ้า ล้ำเลอค่านครพิงค์”

เชียงใหม่ - เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศความพร้อมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 49 ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “Queen’s Blossoms – บุปผาราชินี ก้องเกริกฟ้า ล้ำเลอค่านครพิงค์” ระหว่างวันที่13-15 ก.พ.69 เนรมิตสวนบวกหาดจัดแสดงดอกไม้สวยงามระดับพรีเมียม 52 สายพันธุ์ รวมกว่า 170,000 ต้น พร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ช่วงเย็นวันนี้(9 ก.พ.69) ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 49 ประจำปี 2569 (The 49th Chiang Mai Flower Festival 2026) ระหว่างวันที่ 13–15 ก.พ.69 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Queen’s Blossoms – บุปผาราชินี ก้องเกริกฟ้า ล้ำเลอค่านครพิงค์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงมีพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับของไทยตลอดพระชนม์ชีพ
ทั้งนี้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี แต่ยังเป็นเวทีสะท้อนอัตลักษณ์เมือง ความร่วมมือของทุกภาคส่วน และความผูกพันระหว่างผู้คนกับธรรมชาติ ซึ่งงานในปีนี้ได้ออกแบบพื้นที่จัดแสดงเพื่อถวายความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ความงดงามของดอกไม้ และพลังสร้างสรรค์ของนครเชียงใหม่ควบคู่กัน โดยมีการจัดแสดงดอกไม้ระดับพรีเมียมกว่า 170,000 ดอก 52 สายพันธุ์ ใน 3 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 : บุปผาราชินี (Queen’s Blossoms Pavilion) ที่เป็นโซนหลักของงาน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดแสดงกล้วยไม้พันธุ์หวาย โทนม่วง – เขียว ผสานภาพพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ต้นน้ำ และการพัฒนาชุมชนกลุ่มน้อย สะท้อนพระเมตตาที่เบ่งบานผ่านพรรณไม้ทั่วผืนแผ่นดิน
โซนที่ 2 : Kids & Family Garden (ฝั่งซ้าย) สวนสำหรับครอบครัวและเด็ก ๆ เต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใส จุดถ่ายภาพหุ่นไดโนเสาร์ และประติมากรรม 12 นักษัตรแบบโคมไฟ ถ่ายรูปได้ใกล้ชิด สนุกได้ทุกวัย โซนกลางสวน : Lily & Lotus Light Garden ดื่มด่ำกับความงามของ ดอกลิลลี่ พร้อมประติมากรรมโคมไฟดอกบัวกลางสวน เป็นจุดพักสายตาและแลนด์มาร์กถ่ายภาพสำคัญของงาน และโซนที่ 3 : Premium Flower Garden (ฝั่งขวา) รวมไฮไลต์ดอกไม้พรีเมียมไว้ครบในโซนเดียว ได้แก่ กล้วยไม้นานาพันธุ์ แรงบันดาลใจจาก “กล้วยไม้ของพระราชินี”,ไฮเดรนเยียโทนม่วง–ฟ้า,อุโมงค์ดอกไม้,ซุ้มฟักทองไม้ไผ่,สวนทิวลิป ถ่ายภาพระยะใกล้ และปิดท้ายด้วยซุ้ม 12 นักษัตรโคมไฟ สวยงามยามค่ำคืน
นอกจากนี้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ แสดงความเชื่อมั่นด้วยว่า การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 49 จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่วงต้นปี และเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีของเชียงใหม่ในฐานะเมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทยด้วย.