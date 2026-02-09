ชัยนาทเตรียมจัดงาน “มหกรรมหุ่นฟางนก” ครั้งที่ 41 ชูอัตลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก

ชัยนาท - จังหวัดชัยนาทแถลงข่าวเตรียมจัดงาน “มหกรรมหุ่นฟางนก” ครั้งที่ 41 ชูอัตลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก กระตุ้นท่องเที่ยว-เศรษฐกิจท้องถิ่น
วันนี้( 9 ก.พ.) นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ และเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายอภิชา ไชยพรชลิดา ปลัดจังหวัดชัยนาท, นางอารีย์ ฤกษ์สภาพ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี, นางจิตร์ธนา ยิ่งทวีลาภา นายก อบจ.ชัยนาท และ นายบรรจบ เงินฉลาด ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมแถลงข่าว ที่สวนนกชัยนาท จังหวัดชัยนาท
เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การประกวดขบวนแห่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั้ง 8 อำเภอ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสักการะศาลหลักเมือง นมัสการรูปหล่อหลวงปู่ศุข การประกวดหุ่นฟางนกไฮเทค หุ่นฟางนกสวยงาม และการประกวดโมบายนก
ไฮไลท์สำคัญของงานคือ การจัดแสดง หุ่นฟางนกขนาดใหญ่มากกว่า 40 ตัว ทั้งแบบไฮเทคที่สามารถขยับปีก ขยับหาง และส่งเสียงร้องได้ รวมถึงหุ่นฟางนกสวยงาม ตกแต่งท่ามกลางสวนป่าในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมแสงสีเสียงยามค่ำคืนอย่างตระการตา
นอกจากนี้ ยังมีลานแสดงโมบายนกสีสันสดใส การออกร้านสกุณากาชาดจังหวัดชัยนาท กิจกรรมตักไข่ลุ้นรางวัล การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าเกษตร และของกินของอร่อยจากร้านดังในโซเชียล รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและดนตรีจากศิลปินชื่อดัง ซึ่งเปิดให้ชมฟรีทุกคืน
ทั้งนี้ งานมหกรรมหุ่นฟางนกชัยนาท ถือเป็นงานประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในโลก และเป็นงานสำคัญประจำปีที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้จังหวัดชัยนาทมาอย่างยาวนานกว่า 41 ปี ผู้ที่ยังไม่เคยชมความสวยงามและความน่าทึ่งของหุ่นฟางนกจากเศษวัสดุเหลือใช้ในนาข้าว ไม่ควรพลาด ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569