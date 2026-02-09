กกต.แจกใบแดง “ภวัต” สจ.เขต 1 ขอนแก่น พรรคส้ม จัดเลี้ยง/แจกเสื้อ พร้อมเอาผิดอาญา-สั่งจ่ายค่าจัดเลือกตั้ง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-กกต.แจกใบแดงอนายภวัต จันทร์แสง ส.อบจ.ขอนแก่น เขต 1 พรรคประชาชน เหตุแจกเสื้อ-จัดเลี้ยง ฝ่าฝืน พ.ร.บ.เลือกตั้ง เร่งส่งคำวินิจฉัยให้ศาลอุทธรณ์สั่งหยุดปฎิบัติหน้าที่และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดเลือกตั้งใหม่ พร้อมกับดำเนินคดีอาญากับนายภวัตด้วย
เมื่อเวลา 13.00 น วันนี้( 9 ก.พ.)ที่สำนักงาน กกต.จ.ขอนแก่น นายวัชระ สีสาร ผอ.กกต.จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า กกต.ขอนแก่นได้รับเอกสารจาก กกต.กลางถึงผลสำนวนการไต่สวนของนายภวัต จันทร์แสง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)ขอนแก่น อ.เมือง เขต 1 กับพวก รวม 7 คนซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.เลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 65(1)และ(2) ฐานแจกเสื้อและจัดเลี้ยง
โดย กกต.กลางได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนดังกล่าวแล้วและมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ภาค 4 เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายภวัต และสั่งให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 1 ใหม่
ในคำสั่งยังระบุว่าให้นายภวัต ผู้ถูกร้องที่ 1 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง และให้ดำเนินคดีอาญากับนายภวัต ด้วย ซึ่งในคำสั่งดังกล่าวยังได้เอาผิดกับ น.ส.วงเดือน เบ้าหล่อเพชร ผู้ถูกร้องที่ 6 ในข้อกล่าวหาเดียวกันด้วย ส่วนนายชัชวาล ธีรภาณุ ผู้ถูกร้องที่ 2,นายประทีป เสาผล ผู้ถูกร้องที่ 3,นายเกษทอง สุทธิ ผู้ถูกร้องที่ 4 ,นายบุญเพ็ญ สุทธิผู้ถูกร้องที่ 5 และนายสุวรรณ โพคา ผู้ถูกร้องที่ 7 ให้ยกคำร้อง"
นายวัชระ กล่าวต่อว่า ขั้นตอนจากนี้ไปคือ กกต.จะมีการส่งคำวินิจฉัยให้กับนายภวัต ได้รับทราบ และส่งคำวินิจฉัยไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 4 ตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งทันทีที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ประทับรับฟ้องนายภวัต ก็จะต้องหยุดปฎิบัติหน้าที่ทันที
อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้ง นายก อบจ.และ สมาชิกสภา อบจ.ขอนแก่น มีเรื่องร้องเรียนรวมกว่า 10 เรื่องนั้น กกต.ขอนแก่นได้สรุปสำนวนการสอบสวนและส่งไปยัง กกต.กลางทั้งหมดแล้ว ซึ่ง กกต.กลาง เริ่มที่จะตรวจสอบสำนวยการสอบสวนและมีคำวินิจฉัยในแต่ละคำร้องตามขั้นตอนต่อไป