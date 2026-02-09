ผู้สมัคร ส.ส.พรรคส้ม เขต 8 ขลบุรี นำผู้สนับสนุนร้อง กกต.ขอนับคะแนนใหม่หลังพ่ายผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย

ศูนย์ข่าวศรีราชา -“มนัสวิน” ผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 8 พรรคประชาชน นำทีมงานพร้อมผู้ให้การสนับสนุนบุกอำเภอบางละมุง ขอ กกต.นับคะแนนใหม่ หลังพ่ายผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย เผยพบความคลุมเครือในหลายหน่วยเลือกตั้ง
วันนี้ ( 9 ก.พ.) น.ส.มนัสวิน จันทร์เจริญ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ชลบุรี รวมทั้งประชาชนผู้ให้การสนับสนุน ได้เดินทางไปยังอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับผลการนับคะแนน หลังพบว่าผลคะแนนในบางหน่วยเลือกตั้งยังมีความไม่ชัดเจน ซึ่งในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 8 ผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 คือ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้สมัครเบอร์ 5 จากพรรคภูมใจไทย
โดยมี นายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอบางละมุง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 8 และนายคำไพร เหลาแสน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอบางละมุง ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อสงสัย
น.ส.มนัสวิน เผยว่าการเดินทางมาในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดคะแนนให้ครบถ้วน พร้อมแสดงความประสงค์ขอตรวจดูเอกสาร ส.ส.5/18 เพื่อยืนยันความถูกต้องของผลการนับคะแนน แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าการขอเอกสารดังกล่าวจำเป็นต้องยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการก่อน จนทำให้เกิดความกังวลว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันต่อกระบวนการสรุปและประกาศผลคะแนนหรือไม่
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความชัดเจนต่อสาธารณชน โดยเฉพาะในส่วนของคะแนนที่ยังมีข้อสงสัย หากเป็นไปได้อยากให้มีการนับคะแนนใหม่ เนื่องจากเห็นว่ายังมีความคลุมเครือในผลคะแนนบางหน่วยเลือกตั้งโดยภาคประชาชนในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 8 อ.บางละมุง ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์และติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด และในวันที่ 10 ก.พ.นี้ ยังจะรวบรวมเอกสารและหลักฐานในประเด็นที่ประชาชนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความโปร่งใสในการนับคะแนน ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี ต่อไป
อย่างไรก็ตามในเบื้องต้น กกต.จังหวัดชลบุรี ได้ชี้แจงกรณีการร้องขอเอกสาร ส.ส.5/18 โดย ว่าภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้งในแต่ละเขต คณะกรรมการประจำเขตจะรวบรวมเอกสารส่งคืนให้ กกต.จังหวัด เพื่อนำมาตรวจสอบและถ่ายสำเนา ก่อนจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง เพื่อนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของทั้ง กกต.จังหวัด และ กกต.กลางโดยเร็ว
และภายหลังมีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ผู้สมัครทุกคน รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวไปใช้ตรวจสอบได้
ส่วนกรณีการร้องขอให้นับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งที่เห็นว่าอาจไม่โปร่งใส หากมีการทักท้วงไว้ตั้งแต่ในหน่วยเลือกตั้ง ให้ผู้ร้องนำเอกสารการทักท้วงที่มีลายมือชื่อรับรองมายื่นคำร้องต่อ กกต.จังหวัดชลบุรี
โดยเฉพาะกรณีการนำคะแนนในเอกสาร ส.ส.5/18 มาเปรียบเทียบกับผลคะแนนแล้วพบว่าไม่ตรงกัน กกต.ชี้แจงว่า อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้จากกระบวนการนับคะแนน เช่น การขานคะแนน การวินิจฉัยบัตร หรือการขีดบันทึกคะแนน ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนได้ 1–2 คะแนน อย่างไรก็ตาม หากจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งและจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ตรงกัน จะไม่ถือว่าเป็นบัตรเกิน
ทั้งนี้ เมื่อมีการแยกผลคะแนนออกเป็นบัตรดี บัตรเสีย และบัตรไม่เลือกผู้ใด อาจพบความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยได้ โดยหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) คือการตรวจสอบจำนวนบัตรให้ถูกต้อง แต่ไม่ใช่การนับคะแนนใหม่ ซึ่งสามารถดำเนินการได้เฉพาะในขั้นตอนการตรวจสอบเท่านั้น