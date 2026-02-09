(คลิป)“ไทรวมพลัง”พรรคม้ามืดล้มบิ๊กเนม ปักธงอุบลฯ กวาด 6 ที่นั่ง ผงาดอันดับ 6 ของประเทศ

อุบลราชธานี-พรรคไทรวมพลังนำโดย “กังฟู-มาดามกบ”ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจอุบลราชธานี กวาดได้มากถึง 5 เขตเลือกตั้งและอีก 1 สส.ระบบบัญชีรายชื่อ เลยต้องมาทำความรู้จักพรรคน้องใหม่มาแรงนี้กันหน่อย
พรรคไทรวมพลังได้รับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไม่เป็นทางการจำนวน 6 ที่นั่ง จากการส่งผู้สมัครลงแข่งขันรวม 26 ที่นั่งทั่วประเทศ แบ่งเป็น สส.เขต 5 ที่นั่ง และ สส.บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง ส่งผลให้พรรคขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 6 ของผลการเลือกตั้งปี 2569 กลายเป็นอีกหนึ่งพรรคการเมืองขนาดเล็กที่ถูกจับตามองในสมการการเมืองหลังการเลือกตั้งครั้งนี้
ก่อนใช้ชื่อ “พรรคไทรวมพลัง” พรรคเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้ว 2 ครั้ง โดยเริ่มจากชื่อ “พรรคใจถึงใจ ภูมิใจไทย” เมื่อปี 2561 ต่อมาเปลี่ยนเป็น “พรรคเพื่อไทรวมพลัง” ในปี 2563 และใช้ชื่อ “พรรคไทรวมพลัง” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยมีนายวสวรรธน์ หรือกังฟู พวงพรศรี หลานนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมาเป็นหัวหน้าพรรค
โดยการเลือกตั้งปี 2566 ส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขต 2 เขต ที่จังหวัดอุบลราชธานี ปรากฏผู้สมัครของพรรคได้รับเลือกตั้งทั้ง 2 เขต ที่สำคัญเป็นเขตล้มแชมป์หลายสมัยอย่างนายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ กับนายสมคิด เชื้อคง 2 ผู้สมัครเพื่อไทย จนเป็นที่ฮือฮามาแล้ว
ส่วนการเลือกตั้งปี 2569 พรรคส่งผู้สมัครทั้งในระบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ 26 ที่นั่ง และได้ ส.ส.เขต 5 ที่นั่ง และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง นับเป็นพรรคน้องใหม่ขนาดเล็กที่น่าจับตามองในเวทีการเมืองไทย ซึ่งถูกมองมีความเชื่อมโยงกับตระกูลทางการเมืองจากจังหวัดนครราชสีมาถึงอุบลราชธานี ของตระกูลหวังศุภกิจโกศล ที่มีกิจการด้านโรงแป้งมันสำปะหลังหนุนหลัง
ส่วนนโยบายเลือกตั้งปี 2569 ของพรรคใช้งบประมาณรวม 200,800 ล้านบาท ครอบคลุมประเด็นปากท้องประชาชน การลดค่าครองชีพ ความปลอดภัยในชุมชน โอกาสทางการศึกษาของเยาวชน และสวัสดิการแรงงาน รวมถึงแนวทางการเมืองโปร่งใส โดยพรรคเน้นการสะท้อนปัญหาภาคเกษตรและพื้นที่ชายแดน พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมเกษตรเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไป
ด้านนางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล หรือมาดามกบ แกนนำของพรรคอีกหนึ่งคนได้กล่าวถึงผลการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี ที่มอบความไว้วางใจให้พรรคไทรวมพลัง ซึ่งครั้งนี้ส่งทั้งหมด 6 เขตในจังหกวัดพอุบลราชธานี ได้รับชัยชนะ 4 เขต และคะแนนของบัญชีรายชื่อ ซึ่งทุกคะแนนเสียงเป็นพลังใจในการทำงานให้พ่อแม่พี่น้องในสภา หลังได้รับการรับรองจาก กกต. ซึ่งพรรคตระหนักดีในทุกๆปัญหาของพ่อแม่พี่น้อง
เมื่อได้รับคะแนนเสียงที่มอบให้คือพลังอันยิ่งใหญ่ พรรคจะเป็นสื่อและเป็นกระบอกเสียงให้ถึงรัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลดูแลพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องปากท้อง ความมั่นคงตามแนวชายแดน เรื่องปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจากนี้ไปต้องมีความมั่นคง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินไม่ให้มี ซึ่งพรรคจะให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้พี่น้องประชาชน
ปัญหาของเรื่องยาเสพติด ที่เป็นปัญหาใหญ่หลวงรัฐบาลก็ต้องเร่งแก้ไขเป็นลำดับต้นๆด้วย และเรื่องสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ก็ต้องมีการแก้ปัญหา รวมทั้งการแก้ปัญหาให้กับผู้สูงอายุที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือแก้ไขให้