สรุปศึกเลือกตั้ง 16 ส.ส.โคราช “พท.” เก้าอี้หดเหลือ 10 ที่นั่ง “ภท.” ได้เพิ่มเป็น 3 “ค่ายส้ม” เกือบหลับแต่กลับมาได้ 3 เท่าเดิม

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - สรุปผลนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.16 เขตโคราชไม่เป็นทางการ “เพื่อไทย” เก้าอี้หด จาก 12 เหลือ 10 ที่นั่ง “กลุ่มสุวัจน์” ทวงคืนมาได้แค่ 1 ที่นั่งในเขต 2 ขณะ “ภูมิใจไทย” ได้เพิ่ม 2 เป็น 3 ที่นั่ง และค่ายส้ม “ปชน.” เกือบหลับแต่กลับมาได้ ยังรักษาจำนวนเก้าอี้ ส.ส.เมืองย่าโมไว้ได้ 3 ที่นั่ง หลังคว้า ส.ส.เขตต่างอำเภอมาทดแทนเขต 2
วันนี้ (9 ก.พ. 69) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 16 เขตเลือกตั้ง ปรากฏว่าผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 1 จำนวน 10 เขต, พรรคประชาชน (ปชน.) 3 เขต และพรรคภูมิใจไทย (ภท.) 3 เขต
โดยพรรคเพื่อไทย จากการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 ภายใต้การนำของบ้านใหญ่โรงแป้งมันเอี่ยมเฮง ได้ ส.ส.นครราชสีมาจำนวน 12 ที่นั่ง ครั้งนี้เก้าอี้ ส.ส.ลดลงเหลือ 10 ที่นั่ง โดยหนึ่งในจำนวนนี้เป็นของบ้านใหญ่ “สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” ในเขต 2, พรรคประชาชน ปี 2566 ได้ ส.ส.นครราชสีมา ไป 3 ที่นั่ง ครั้งนี้กระแสยังรักษาเก้าอี้ 3 ที่นั่งเอาไว้ได้ ซึ่งแม้เสียเขต 2 ในเมืองไปแต่ก็สามารถคว้าเก้าอี้พื้นที่ต่างอำเภอเขต 14 มาได้ทดแทน และพรรคภูมิใจไทย เลือกตั้งครั้งที่แล้วได้ ส.ส.มาเพียง 1 เก้าอี้ และครั้งนี้ “อนุทิน ชาญวีรกูล” หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มอบให้ “พลพีร์ สุวรรณฉวี” เป็นแม่ทัพใหญ่ ได้ ส.ส.นครราชสีมาเพิ่มอีก 2 เก้าอี้ รวมเป็น 3 เก้าอี้
สำหรับคะแนนระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชนได้มากที่สุด 373,123 คะแนน, พรรคเพื่อไทย 283,229 คะแนน, พรรคภูมิใจไทย 238,681 คะแนน, พรรคเศรษฐกิจ 66,511 คะแนน, พรรคประชาธิปัตย์ 36,159 คะแนน, ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ 1,365,554 คน คิดเป็นร้อยละ 63.65
ส่วนคะแนนผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง แยกเป็นรายเขต จากข้อมูลผลการเลือกตั้ง ส.ส.และออกเสียงประชามติ ปี 2569 อย่างไม่เป็นทางการแบบเรียลไทม์ ผ่านการรายงานผลการนับคะแนน ECT Report ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง วันนี้ (9 ก.พ. 69) ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 คะแนน ส.ส.แบ่งเขต อันดับ 1 คือ นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ พรรคประชาชน ได้ 32,214 คะแนน หรือ 40.28% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 85,005 คน หรือ 66.07% และคะแนนบัญชีรายชื่อ ได้แก่ พรรคประชาชน 31,127 คะแนน หรือ 393.62% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 85,116 คน หรือ 66.15%
เขตเลือกตั้งที่ 2 คะแนน ส.ส.แบ่งเขต อันดับ 1 คือ นายวัชรพล โตมรศักดิ์ พรรคเพื่อไทย ได้ 39,318 คะแนน หรือ 42.87% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 95,437 คน หรือ 67.58% และคะแนนบัญชีรายชื่อ ได้แก่ พรรคประชาชน 35,568 คะแนน หรือ 40.80% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 95,490 คน หรือ 67.62%
เขตเลือกตั้งที่ 3 คะแนน ส.ส.แบ่งเขต อันดับ 1 คือ นายศุทธิสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ พรรคประชาชน ได้ 36,064 คะแนน หรือ 40.84% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 97,321 คน หรือ 71.27% และคะแนนบัญชีรายชื่อ ได้แก่ พรรคประชาชน 36,362 คะแนน หรือ 40.87% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 97,316 คน หรือ 71.27%
เขตเลือกตั้งที่ 4 คะแนน ส.ส.แบ่งเขต อันดับ 1 คือ นางสาวณัฐจิรา อิ่มวิเศษ พรรคเพื่อไทย ได้ 29,438 คะแนน หรือ 41.31% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 79,563 คน หรือ 60.39% และคะแนนบัญชีรายชื่อ ได้แก่ พรรคประชาชน 22,910 คะแนน หรือ 32.52% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 77,757 คน หรือ 59.02%
เขตเลือกตั้งที่ 5 คะแนน ส.ส.แบ่งเขต อันดับ 1 คือ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล พรรคเพื่อไทย ได้ 37,213 คะแนน หรือ 44.32% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 91,146 คน หรือ 68.27% และคะแนนบัญชีรายชื่อ ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย 21,291 คะแนน หรือ 25.82% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 91,275 คน หรือ 68.37%
เขตเลือกตั้งที่ 6 คะแนน ส.ส.แบ่งเขต อันดับ 1 คือ นางพัชราวรรณ ภิญโญ พรรคเพื่อไทย ได้ 26,915 คะแนน หรือ 34.19% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 81,885 คน หรือ 61.33% และคะแนนบัญชีรายชื่อ ได้แก่ พรรคเพื่อไทย 20,277 คะแนน หรือ 26.97% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 81,345 คน หรือ 60.93%
เขตเลือกตั้งที่ 7 คะแนน ส.ส.แบ่งเขต อันดับ 1 คือ นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข พรรคเพื่อไทย ได้ 37,802 คะแนน หรือ 54.75% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 72,610 คน หรือ 55.09% และคะแนนบัญชีรายชื่อ ได้แก่ พรรคเพื่อไทย 22,097 คะแนน หรือ 33.16% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 72,506 คน หรือ 55.01%
เขตเลือกตั้งที่ 8 คะแนน ส.ส.แบ่งเขต อันดับ 1 คือ นายนิกร โสมกลาง พรรคเพื่อไทย ได้ 50,565 คะแนน หรือ 65.18% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 78,356 คน หรือ 58.56% และคะแนนบัญชีรายชื่อ ได้แก่ พรรคเพื่อไทย 23,551 คะแนน หรือ 32.90% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 78,403 คน หรือ 58.59%
เขตเลือกตั้งที่ 9 คะแนน ส.ส.แบ่งเขต อันดับ 1 คือ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี พรรคภูมิใจไทย ได้ 39,382 คะแนน หรือ 48.07% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 83,262 คน หรือ 61.33% และคะแนนบัญชีรายชื่อ ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย 24,562 คะแนน หรือ 30.51% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 87,229 คน หรือ 64.25%
เขตเลือกตั้งที่ 10 คะแนน ส.ส.แบ่งเขต อันดับ 1 คือ นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ พรรคภูมิใจไทย ได้ 41,993 คะแนน หรือ 41.08% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 102,879 คน หรือ 74.47% และคะแนนบัญชีรายชื่อ ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย 26,225 คะแนน หรือ 28.29% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 102,445 คน หรือ 74.16%
เขตเลือกตั้งที่ 11 คะแนน ส.ส.แบ่งเขต อันดับ 1 คือ นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล พรรคเพื่อไทย ได้ 51,823 คะแนน หรือ 63.93% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 85,265 คน หรือ 64.37% และคะแนนบัญชีรายชื่อ ได้แก่ พรรคเพื่อไทย 25,989 คะแนน หรือ 33.61% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 85,423 คน หรือ 64.49%
เขตเลือกตั้ง 12 คะแนน ส.ส.แบ่งเขต อันดับ 1 คือ นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล พรรคเพื่อไทย ได้ 45,661 คะแนน หรือ 56.97% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 86,213 คน หรือ 65.06% และคะแนนบัญชีรายชื่อ ได้แก่ พรรคประชาชน 23,421 คะแนน หรือ 28.76% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 90,376 คน หรือ 68.21%
เขตเลือกตั้งที่ 13 คะแนน ส.ส.แบ่งเขต อันดับ 1 คือ นายพชร จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย ได้ 27,516 คะแนน หรือ 43.32% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 71,744 คน หรือ 55.14% และคะแนนบัญชีรายชื่อ ได้แก่ พรรคประชาชน 21,042 คะแนน หรือ 32.64% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 72,017 คน หรือ 55.35%
เขตเลือกตั้งที่ 14 คะแนน ส.ส.แบ่งเขต อันดับ 1 คือ นายหนึ่ง ขัติยะนนท์ พรรคประชาชน ได้ 29,772 คะแนน หรือ 41.44% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 82,123 คน หรือ 62.77% และคะแนนบัญชีรายชื่อ ได้แก่ พรรคประชาชน 30,378 คะแนน หรือ 40.71% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 81,926 คน หรือ 62.62%
เขตเลือกตั้งที่ 15 คะแนน ส.ส.แบ่งเขต อันดับ 1 คือ นายรชตะ ด่านกุล พรรคเพื่อไทย ได้ 36,433 คะแนน หรือ 39.88% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 89,820 คน หรือ 64.80% และคะแนนบัญชีรายชื่อ ได้แก่ พรรคประชาชน 22,596 คะแนน หรือ 26.33% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 93,049 คน หรือ 67.13%
เขตเลือกตั้งที่ 16 คะแนน ส.ส.แบ่งเขต อันดับ 1 คือ นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคภูมิใจไทย ได้ 29,821 คะแนน หรือ 38.27% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 82,925 คน หรือ 60.97% และคะแนนบัญชีรายชื่อ ได้แก่ พรรคประชาชน 18,939 คะแนน หรือ 25.09% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 82,327 คน หรือ 60.53%