ผู้สมัครค่ายส้มเขต 13 โคราช หอบหลักฐานโร่ ร้อง กกต. พบบัตรเกินผู้ใช้สิทธิอื้อ-นับคะแนนไม่โปร่งใส

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ผู้สมัคร ส.ส. พรรค ปชน. เขต 13 โคราช หอบหลักฐาน โร่ ร้อง กกต.นครราชสีมา ให้ตรวจสอบ หลังพบบัตรเลือกตั้ง เกินจำนวนผู้ใช้สิทธิกว่า 300 ใบ รวมทั้งมีบัตรเสีย และ โหวตโนรวมกันมากกว่า 1 หมื่นบัตร พร้อมพบการนับคะแนนไม่โปร่งใส เผยเขต 13 โคราช ลูกชาย “ประเสริฐ” เลขาฯพรรคเพื่อไทย ชนะ ปชน. 4 พันคะแนน
วันนี้ ( 9 ก.พ.69) เฟซบุ๊กของ นางสาวนาลันทา บุญชิต ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต พรรคประชาชน เขต 13 จังหวัดนครราชสีมา ได้โพสต์ภาพถือเอกสารร้องเรียนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาให้ตรวจสอบการนับคะแนนในเขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอสีคิ้วและอำเภอปากช่อง 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลโป่งตาลอง ตำบลคลองม่วง ตำบลวังไทรและตำบลวังกระทะ
หลังจากที่พบความผิดปกติหลายจุดทั้งการรวมคะแนนที่มีความผิดพลาดไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ อีกทั้งจำนวนบัตรเสียที่มีเยอะถึง 6,426 ใบ ซึ่งในโพสต์ได้ระบุเอาไว้ว่า “วันนี้ลำธารได้มายื่นคำร้องต่อ กกต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่องการนับคะแนนหน้าหน่วยผิดพลาด และขอตรวจสอบบัตรเสียจากหน่วยเลือกตั้ง ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เป็นห่วงนะคะ รอการนับคะแนนอย่างเป็นทางการแล้วเราจะมาพบกันอีกครั้งค่ะ”
ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถามทาง นางสาวนาลันทา ทราบว่า เมื่อช่วงเช้าวันนี้ได้เดินทางไปที่ กกต.ประจำจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเขียนคำร้องให้มีการนับคะแนนในเขตเลือกตั้งที่ 13 ใหม่เนื่องจากพบความผิดปกติการนับคะแนนที่ไม่มีความสอดคล้องกันระหว่างผู้ใช้สิทธิ โดยจำนวนผู้ใช้สิทธิในเขตเลือกตั้งที่ 13 นั้นมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมด 130,106 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 77,721 คน บัตรดี 65,982 ใบ บัตรเสีย 6,426 ใบ และบัตรไม่เลือกผู้สมัครใด 4,999 ใบ ซึ่งถ้ารวมกันแล้วควรจะมีตัวเลขทั้งหมดอยู่ที่ 77,407 ใบ แต่ในบอร์ดที่ติดผลการรวมคะแนนกลับรวมได้ 77,721 ใบ ซึ่งเกินมา 314 ใบ จึงอยากรู้ว่าเกินมาได้ยังไง
ส่วนอีกหนึ่งจุดที่สงสัยคือการนำหีบบัตรเลือกตั้งจาก 4 ตำบล ของอำเภอปากช่อง ที่ควรจะนำมารวมคะแนนที่อำเภอสีคิ้วที่เป็นหน่วยเลือกตั้งหลักกลับไม่ได้นำมารวมที่อำเภอสีคิ้วกลับถูกส่งไปที่ อบต.คลองม่วง แทน และยังมีคนรายงานมาอีกว่าได้มีการไล่ประธานคณะกรรมประจำหน่วยที่นำหีบบัตรมานับคะแนนทั้ง 4 ตำบลของอำเภอปากช่องให้กลับไปหมดเลย พร้อมกับนำหีบบัตรเลือกตั้งนั้นเข้าไปนับที่ อบต.คลองม่วง โดยที่ไม่ให้ใครเข้าสังเกตการณ์
และอีกจุดหนึ่งที่สงสัย คือจำนวนบัตรเสียที่มีมากถึง 6,426 ใบ ซึ่งส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากที่จะมีบัตรเสียถึง 6,426 ใบ รวมถึงไม่ออกเสียงอีก 4,999 ใบ ซึ่งถ้ารวมทั้ง 2 อย่างนี้เข้าด้วยกันคะแนนหายไปเป็นหมื่นคะแนน
นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านที่เป็นแฟนคลับนั้นได้เข้าไปสังเกตการณ์ที่หน่วยเลือกตั้งพบว่าจุดที่นับคะแนนนั้นมองเห็นไม่ชัดเนื่องจากอยู่ไกลจึงทำให้ไม่สามารถสังเกตการนับคะแนนได้อย่างถนัดและชัดเจน ซึ่งจากข้อสงสัยทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้ตนได้เข้าไปเขียนคำร้องกับทาง กกต.จังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้พิจารณาการนับคะแนนในเขตเลือกตั้งที่ 13 เพื่อความโปร่งใส
สำหรับผลการเลือกตั้งในเขต 13 นั้นผู้สมัครมีคะแนนอันดับ 1 ได้แก่ นายพชร จันทรรวงทอง ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) แบบแบ่งเขตพรรคเพื่อไทย ได้ 27,516 คะแนน อันดับ 2 ได้แก่นางสาวนาลันทา บุญชิต ผู้สมัครจากพรรคประชาชน ได้ 23,609 คะแนน และ อันดับ 3 ได้แก่ นายมนต์ชัย พงษ์เจริญ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ได้ 5,598 คะแนน