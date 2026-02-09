กกต.แจงนับคะแนนเขต 10 ขอนแก่นล่าช้า ทำตามขั้นตอนกฎหมาย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-กกต.ขอนแก่น ชี้แจงกระแสข่าวสื่อโซเชียล อ้างนับคะแนนเลือกตั้งสส.เขต 10 ขอนแก่น ตั้งข้อสังเกตนับคะแนนล่าช้า แต่กลับมีคะแนนปรากฏในระบบ ยืนยันเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และขณะนี้ยังไม่พบคำร้องเรียน
วันนี้ (9 ก.พ.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น นายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า ได้รับทราบข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์แล้ว โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “ขอนแก่นเขต 10 กกต.ไม่นับคะแนน นั่งแช่ตั้งแต่ปิดหีบ จนตอนนี้กลับไปแล้ว แต่ยังไม่นับคะแนน แต่ในระบบของกกต. เลือกตั้งขึ้นว่าพรรคน้ำเงินขึ้นนำไปแล้ว (ทั้งที่ยังไม่นับ) มาช่วยกระจายข่าวสารให้ค่ะ หน้ากระดานที่เขียนคะแนนคือโล่ง” และสรุปท้ายโพสต์ว่า “เหมือนเขตส่งคะแนนมาแล้วเค้ารวมเองแล้วเขียนสรุปยอดแต่ละอำเภอในเขตเลย”
นายวัชระ ชี้แจงว่า กระบวนการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งมีขั้นตอนที่ชัดเจน โดยเริ่มจากเจ้าหน้าที่ทำการคลี่บัตรเลือกตั้ง จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่อีกคนทำหน้าที่วินิจฉัยบัตร และเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเป็นผู้ขานคะแนน หากมีผู้ใดเห็นว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้องหรือมีความคลาดเคลื่อน จะต้องทักท้วงในขณะนับคะแนนทันที หากกระบวนการดังกล่าวดำเนินไปโดยไม่มีการทักท้วง ถือว่าเป็นการยอมรับผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้น
ที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีการคัดค้านหรือทักท้วงในระหว่างการนับคะแนน และจนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการยื่นคำร้องเรียนในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด
สำหรับการนับคะแนนเลือกตั้ง นายวัชระ ระบุว่า ประชาชนสามารถทราบผลคะแนนได้ทันทีที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง โดยจะมีการประกาศผลการนับคะแนนในแบบ ส.ส.5/18 ให้ประชาชนตรวจสอบ ส่วนการรายงานผลคะแนนผ่านสื่อโซเชียลหรือเว็บไซต์ เป็นเพียงการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการประกาศผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ที่จะติดประกาศให้ประชาชนรับทราบ ณ หน่วยเลือกตั้งนั้นทันที
ขณะเดียวกัน ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัดขอนแก่น พบว่า ผู้สมัครที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ 1 ได้แก่นายพรชกร อรรณพพร ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 36,642 คะแนน อันดับ 2 ได้แก่นายวันนิวัติ สมบูรณ์ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 29,951 คะแนน และอันดับ 3 ได้แก่นายนิวัติ สระพรม ผู้สมัครจากพรรคประชาชน ได้คะแนน 9,715 คะแนน