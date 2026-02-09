“ภูมิใจไทย”กวาด5เขตจาก6เขตในมหาสารคาม แม้แต่ตระกูลคลังแสงยังพ่ายยับ

มหาสารคาม-เมืองตักศิลาเปลี่ยนแล้ว “ภูมิใจไทย” กวาดที่นั่ง 5 เขตรวดจาก 6 เขต โดยเฉพาะอดีตนายก อบจ.หลายสมัย นางคมคาย อุดรพิมพ์ เอาชนะตระกูล “คลังแสง”ที่ครองพื้นที่มายาวนาน ทิ้งห่างกว่า 8,000 คะแนน
เหลือให้เพื่อไทยแค่เขตเดียว
วันนี้( 9 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.มหาสารคาม ผลคะแนนการเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้
• เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองมหาสารคาม อันดับที่ 1 นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ พรรคภูมิใจไทย 26,073 คะแนน อันดับที่ 2 นายธีระวัฒน์ พรรณะ พรรคประชาชน 17,842 คะแนน อันดับที่ 3 นางสาวนงลักษณ์ ทุงจันทร์ พรรคเพื่อไทย 12,618 คะแนน
• เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.วาปีปทุม อ.แกดำ อ.บรบือ (เฉพาะ ต.หนองม่วง, ต.ยาง และ ต.บัวมาศ) อันดับที่ 1 นายประวัติ ทองสมบูรณ์ พรรคภูมิใจไทย 30,121 คะแนน อันดับที่ 2 นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ พรรคเพื่อไทย 18,815 คะแนน อันดับที่ 3 นายธงชัย เบอร์ไธสง พรรคประชาชน 9,982 คะแนน
• เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.พยัคฆภูมิพิสัย อ.นาดูน อ.ยางสีสุราช อันดับที่ 1 นายลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร พรรคภูมิใจไทย 36,481 คะแนน อันดับที่ 2 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร พรรคเพื่อไทย 33,139 คะแนน อันดับที่ 3 นายจักรกริช ด่านแก้ว พรรคประชาชน 5,336 คะแนน
• เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.นาเชือก อ.บรบือ (ยกเว้น ต.หนองม่วง ต.ยาง และ ต.บัวมาศ) อันดับที่ 1 นายวิเชียร จงชูวณิชย์ พรรคภูมิใจไทย 20,613 คะแนน อันดับที่ 2 นายชนินทร์ มีนาสันติรักษ์ พรรคกล้าธรรม 13,709 คะแนน อันดับที่ 3 นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ พรรคเพื่อไทย 9,583 คะแนน
• เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.โกสุมพิสัย อ.กุดรัง อ.กันทรวิชัย (เฉพาะ ต.เขวาใหญ่) อันดับที่ 1 นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย 12,924 คะแนน อันดับที่ 2 ปรัตธนกรณ์ โยธาราช พรรคประชาชน 6,458 คะแนน อันดับที่ 3 นางสาวพัชราศิณี ศิริโกมุท พรรคเศรษฐกิจ 1,926 คะแนน
• เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.กันทรวิชัย (ยกเว้น ต.เขวาใหญ่) อ.เชียงยืน อ.ชื่นชม อันดับที่ 1 นางคมคาย อุดรพิมพ์ พรรคภูมิใจไทย 37,931 คะแนน อันดับที่ 2 นายรัฐ คลังแสง พรรคเพื่อไทย 29,859 คะแนน อันดับที่ 3 นางเพียงพิศ เดชมาลา 11,266 คะแนน
ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่เขต 6 นางคมคาย อุดรพิมพ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายสมัยหลังพ่ายศึก นากยก อบจ.ให้กับขุนพลเพื่อไทย ตัดสินใจก้าวสู่เวทีการเมืองระดับชาติอีกครั้ง ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคภูมิใจไทย ประชันกับ รัฐ คลังแสง บุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของ ตะกูลคลังแสง ขุนพลสำคัญของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่
ก่อนวันเลือกตั้ง นักวิเคราะห์การเมืองในพื้นที่ส่วนใหญ่มองตรงกันว่า “บารมีคลังแสง” ที่ฝังรากลึกในพื้นที่ น่าจะยังคงยืนหยัดรักษาเก้าอี้แชมป์เก่าไว้ได้ไม่ยาก ทว่าเมื่อผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการทยอยออกมา กลับปรากฏว่า คมคาย อุดรพิมพ์ มีคะแนนนำอย่างไม่คาดคิด ทิ้งห่างกว่า 8,000 คะแนน คว้าเก้าอี้ตำแหน่งว่าที่ สส.เกินความคาดหมาย
นอกจากนี้ยังมีผู้สมัครเขต 1 เมื่อพรรคภูมิใจไทยส่งนายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามลงสนาม เพื่อสู้กับพรรคเพื่อไทย ที่ฝังรากลึกในจังหวัดมามากกว่า 10 ปีรวมถึงพรรคประชาชน ที่กำลังโดดเด่นในกลุ่มวัยรุ่นเจนใหม่ในเมืองแห่งการศึกษา โดยก่อนหน้านี้ เต้ย นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ มีกระแสดราม่ามากมาย แถมยังเป็นคนรุ่นใหม่ อาจครองใจชาวมหาสารคามได้ไม่มากนัก. แต่เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้นลง ซึ่งผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ได้ไป 26,073 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งอันดับ2 สามาถยึดเก่าอี้ว่าที่ สส.ได้อย่างสง่างาม