“ ผู้ใหญ่ไก่..ไปต่อ”ดันลูกชายคนรองลงการเมืองท้องถิ่นหลังเป็นแกนนำพรรคกล้าธรรมคว้า 3 เก้าอี้ที่ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา - “ ผู้ใหญ่ไก่..ไปต่อ” เตรียมดันลูกชายคนรองดีกรีวิศวกรจากออสเตรเลีย ลงการเมืองท้องถิ่นหลังดันลูกกชายคนโต ได้เป็น ส.ส.เขต 3 สมัยที่ 3 ในนามพรรคกล้าธรรม คอการเมืองเชื่อเขย่าวงการสะเทือนซุ้มบ้านใหญ่
ภายหลังผลการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดฉะเชิงเทราอย่างไม่เป็นทางการทั้ง 4 เขตออกมาเป็นที่แน่นอนแล้วว่า ผู้สมัครจากพรรคกล้าธรรม ภายใต้การนำทีมของ นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ หรือผู้ใหญ่ไก่ อดีตนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา 21 ปี สามารถชิงเก้าอี้จากกลุ่มบ้านใหญ่ตระกูลตันเจริญ และฉายแสง จากพรรคเพื่อไทยได้ถึง 3 เขต ประกอบด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ผู้สมัครเขต 2 ,นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ผู้สมัครเขต 3 และจ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ผู้สมัครเขต 4
เหลือเพียงเขตเลือกตั้งที่ 1 ที่มี นางฐิติมา ฉายแสง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ที่รักษาเก้าอี้ไว้ได้เท่านั้น ส่วนนายศักดิ์ชาย ตันเจริญ ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย เขต 3 พ่ายให้กับ นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ลูกชายผู้ใหญ่ไก่ แบบคะแนนห่างไกลจนตามไม่ทันนั้น
ล่าสุด นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ หรือผู้ใหญ่ไก่ อดีตนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา 4 สมัยพ่วงวาระพิเศษยุค คสช. รวม 21 ปี ได้เปิดเผยว่าตนเองพร้อมที่จะลุยการเมืองในระดับท้องถิ่น ด้วยการส่งลูกชายคนรองคือ นายพิเชษฐ เป้าเปี่ยมทรัพย์ อายุ 52 ปี ซึ่งทำงานเป็นวิศวกรอยู่ในประเทศออสเตรเลียนานถึง 17 ปีให้กลับมาทำงานเพื่อบ้านเกิด ด้วยการลงสมัคร นายก อบต.บางแก้ว เที่มีความผูกพันในพื้นที่มาตั้งแต่เกิด
ขณะที่ นายพิเชษฐ เผยว่าตนเองและภรรยาพร้อมที่จะเดินทางกลับมาดูแลบิดาที่เริ่มมีอายุเกือบ 80 ปี โดยยังจะให้ลูกสาวทั้ง 2 คนเรียนหนังสือที่ประเทศออสเตรเลียจบการศึกษา ซึ่งลูกสาวคนโตกำลังเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยทางด้านกฎหมาย ส่วนคนเล็กกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 4
ทั้งนี้ นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ หรือผู้ใหญ่ไก่ มีบุตรทั้งสิ้น 5 คนประกอบด้วย นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ว่าที่ ส.ส.สมัยที่ 3 ในเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ฉะเชิงเทรา , นายพิเชษฐ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ว่าที่ผู้สมัคร นายก อบต.บางแก้ว , น.ส.กิตติยา เป้าเปี่ยมทรัพย์ ,นายรัฐภูมิ เป้าเปี่ยมทรัพย์ เสียชีวิตแล้ว และ พ.ต.อ.กิตติพรรธ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ผกก.ตม.จันทบุรี