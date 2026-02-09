เบื้องหลังคนชายแดนเทใจให้“ภท.”แลนด์สไลด์กวาดเรียบ สส.สุรินทร์ 8 ที่นั่ง แจ้งเกิด ส.ส.ป้ายแดงถึง 3 คน

สุรินทร์- เบื้องหลังคนชายแดนสร้างประวัติศาสตร์ใหม่การเมืองสุรินทร์ แห่ทุ่มใจเทคะแนนให้ “พรรคภูมิใจไทย” แลนด์สไลด็กวาด ส.ส.เมืองช้าง ยกจังหวัดทั้ง 8 เขต ทำค่ายแดง “เพื่อไทย” แตกพ่ายยับ ค่ายส้ม “ปชน.” ไม่ได้ลุ้น เผยแจ้งเกิด ส.ส.หน้าใหม่ป้ายแดง ตบเท้าเข้าสภาฯ ได้ถึง 3 คน
วันที่ ( 9 ก.พ. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส.และ การออกเสียงประชามติ ของ จ.สุรินนทร์ ว่า ล่าสุด กกต. จังหวัดสุรินทร์ ได้มีการสรุปผลคะแนนทั้ง 8 เขตเลือกตั้ง พบว่า ผู้สมัคร ส.ส. พรรคภูมิใจไทย (ภท.) สามารถ กวาดเก้าอี้ ส.ส. สุรินทร์ ทั้งจังหวัดทั้ง 8 เขตเลือกตั้ง อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ใหม่การเมืองสุรินทร์
ทั้งนี้ ประกอบด้วย เขตเลือกตั้ง 1 อันดับ 1 นางสาวเบญญา มุ่งเจริญพร หรือ “น้องมิ้น” ลูกสาว นายปกรณ์ มุ่งเจริญ อดีต ส.ส.แชมป์เก่า พรรคภูมิใจไทย 45,714 คะแนน เป็น 1 ในว่าที่ ส.ส.ใหม่ป้ายแดง สุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย , อันดับ 2 นายเบญจมินทร์ ปันสน พรรคประชาชน ได้ 22,964 คะแนน , อันดับ 3 นายอนันต์ ปาลีคุปต์ พรรคเพื่อไทย ได้ 9,333 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 2 อันดับ 1 นายณัฐพล จรัสรพีพงศ์ พรรคภูมิใจไทย ได้ 52,161 คะแนน , อันดับ 2 นายชูชัย มุ่งเจริญพร พรรคเพื่อไทย ได้ 16,707 คะแนน , อันดับ 3 นายพงศธร ลักขษร พรรคประชาชน ได้ 14,058 คะแนน
เลือกตั้งเขตที่ 3 อันดับ 1 นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์ พรรคภูมิใจไทย ได้ 44,112 คะแนน, อันดับ 2 นายกันตภณ มิตรปราสาท พรรคประชาชน ได้ 13,062 คะแนน ,อันดับ 3 นายคุณากร ปรีชาชนะชัย พรรคเพื่อไทย ได้ 9,328 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 4 อันดับที่ 1 นางสาวสุรีย์ ธัมมาตร พรรคภูมิใจไทย ได้ 44,718 คะแนน กลายเป็น ว่าที่ ส.ส.หน้าใหม่ ป้ายแดง เอาชนะ นายพรเทพ พูลศรีธนา อดีต ส.ส.แชมป์เก่า พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน ตามมาเป็นอันดับ 2 จำนวน 14,644 คะแนน ,อันดับ 3 นายโพธิธวัช พัฒนาพงษ์ไชย พรรคประชาชน ได้ 14,480 คะแนน
เขตเลือกตั้ง 5 อันดับ 1 นายภุชงค์ สุภัควรางกูล พรรคภูมิใจไทย ได้ 41,134 คะแนน เป็นอีก 1 ว่าที่ส.ส.ป้ายแดง เข้าสภาฯ สมัยแรก , อันดับ 2 นางฟาริดา สุไลมาน อดีต ส.ส. จากพรรคกล้าธรรม ได้ 17,608 คะแนน, อันดับ 3 นางสาวทัตพิชา เข็มแก้ว พรรคประชาชน ได้ 11,210 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 6 อันดับ 1 นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ พรรคภูมิใจไทย 50,655 คะแนน, อันดับ 2 นายธนกร นานวน พรรคประชาชน ได้ 10,766 คะแนน, อันดับ 3 นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ได้ 8,958 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 7 อันดับ 1 นายเรืองวิทย์ คณูวัฒนาพงษ์ พรรคภูมิใจไทย ได้ 43,020 คะแนน ,อันดับ 2 นายอธิศวิชญ์ เลิศชวัลรัชต์ พรรคเพื่อไทย ได้ 24,216 คะแนน ,อันดับ 3 นายเกรียงไกร คารศรี พรรคประชาชน ได้ 13,322 คะแนน
และเขตเลือกตั้งที่ 8 อันดับ 1 นางปทิดา ตันติรัตนานนท์ พรรคภูมิใจไทย ได้ 51,275 คะแนน ,อันดับ 2 นายกิตตินันท์ วังอมรมิตร พรรคประชาชนได้ 12,719 คะแนน,อันดับ 3 ร้อยตำรวจโทจรูญ จุดาบุตร พรรคเพื่อไทย ได้ 5,541 คะแนน