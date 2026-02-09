มหิดลจับมือ UNESCAP–สอวช. เปิดเวที “Carbon Neutrality Campus” ดันพลังเยาวชนขับเคลื่อน Net Zero ระดับภูมิภาค

นครปฐม - มหาวิทยาลัยมหิดลจัดสัมมนานานาชาติ Carbon Neutrality Campus รวมเครือข่ายมหาวิทยาลัย–โรงเรียน–องค์กรนานาชาติ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสภาพภูมิอากาศ ตอกย้ำบทบาทเยาวชนในการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ
วันนี้( 9 ก.พ.) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนานานาชาติ “2026 Carbon Neutrality Campus (CNC) Seminar” ภายใต้แนวคิด “Carbon Neutrality in Action: Regional Insights, Local Innovations – From Campus to City: Shaping a Sustainable Future Together”
โดยได้รับเกียรติจาก คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) และ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NXPO) ร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อขับเคลื่อนบทบาทสถาบันการศึกษาและเยาวชนในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)
ในพิธีเปิด ศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ และการพัฒนาโครงการร่วม เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย และการปฏิบัติจริงด้าน Carbon Neutrality ในระดับภูมิภาค
ขณะที่ รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงบทบาทของโครงการ Carbon Neutrality Campus (CNC) ในฐานะแพลตฟอร์มความร่วมมือที่เชื่อมโยงมหาวิทยาลัย โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านทุนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ (Joint Unit)
ด้าน ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเชิงนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันการศึกษาในการสนับสนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero ของประเทศ พร้อมเน้นย้ำการเชื่อมโยงงานวิชาการกับกรอบนโยบายระดับชาติ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถขยายผลได้ในระยะยาว
นอกจากนี้ Dr. Sangmin Nam Director, Environment and Development Division, UNESCAP กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก และบทบาทของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในการเป็นพื้นที่ทดลองเชิงนโยบายและนวัตกรรมด้านสภาพภูมิอากาศ พร้อมชี้ว่าเวที CNC เปิดโอกาสให้เยาวชนและสถาบันการศึกษามีบทบาทเชิงรุกในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
งานสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก อาทิ ไทย จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เนปาล บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา และเมียนมา ทั้งในรูปแบบเข้าร่วม ณ สถานที่จัดงานและออนไลน์ สะท้อนความร่วมมือระดับภูมิภาคในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ และการออกแบบความร่วมมือเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือการมีส่วนร่วมของเยาวชนและเครือข่ายโรงเรียน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 16 โรงเรียน และ 10 โรงเรียนได้นำเสนอผลงานโครงการด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สะท้อนบทบาทของเยาวชนในฐานะ “ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง” ไม่ใช่เพียงผู้เรียนรู้เท่านั้น
ตลอดทั้งวันมีการจัดกิจกรรมสำคัญ เช่น ปาฐกถาพิเศษ การเสวนาระดับนโยบาย การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Roundtable) และการนำเสนอผลงานของนักเรียน โดยมุ่งเชื่อมโยงจากระดับมหาวิทยาลัยสู่เมืองและชุมชน เพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
งาน 2026 Carbon Neutrality Campus Seminar นับเป็นอีกก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลในการยกระดับบทบาทสถาบันการศึกษาไทยบนเวทีนานาชาติ และตอกย้ำว่าพลังของคนรุ่นใหม่คือหัวใจสำคัญในการบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero ในอนาคต