เจออีกกว่า 5,3000,000 เม็ด พร้อมบัตรปชช.คนสีคิ้ว!เต็มปาเจโร่บึ่งหนีด่านฯทหาร ตกข้างทางแม่สาย คนขับเผ่นแน่บ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เชียงราย - ปาเจโร่ซิ่งถนนชายแดนกลางดึก เจอจุดสกัด จนท.เร่งเครื่องเลี้ยวกลับพลาด รถตกข้างทาง คนขับเผ่นแน่บ ค้นในรถ-ตรวจตามถนนพบยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 5,300,0000 เม็ด พร้อมบัตร ปชช.คนสีคิ้ว


หลังจากทหาร ร้อย.ม.3 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลร่วมกับชุดปฏิบัติการ ร้อย.คทร.และชุดปฏิบัติการสุนัขทหารที่ 10 กองกำลังผาเมือง ตั้งจุดตรวจจุดสกัด (ไม่ประจำที่) เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ.2564 บริเวณถนนพื้นที่หมู่เหมืองแดงใต้ หมู่ 1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ชายแดนไทย-เมียนมา

กระทั่ง 01.00 น.วันนี้ (9 ก.พ.) ได้ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัย เป็นยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นปาเจโร่ 7 ที่นั่ง สีดำ ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ ขับมาตามถนนสายดังกล่าว

อย่างไรก็ตามเมื่อรถขับจะถึงจุดตรวจจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ ห่างเพียงประมาณ 500 เมตร และเป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการนเรศวร บก.มว.ม.2 ร้อย ม.3 ฉก.ทัพเจ้าตาก คนขับหักเลี้ยวอย่างกะทันหันเพื่อจะวกกลับไปทางเดิม ส่งผลทำให้รถเกิดเสียหลักพุ่งตกลงไปในไหล่ทางหน้าฐานปฏิบัติการดังกล่าวและขับขึ้นมาบนถนนไม่ได้ ทำให้คนในรถรีบเปิดประตูแล้ววิ่งหลบหนีไปกับความมืด


เจ้าหน้าที่ทหารจึงเข้าไปตรวจสอบภายในรถพบบรรทุกกระสอบฟางที่ห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำมาเต็มลำ เบื้องต้นจำนวน​ 24 ใบ เมื่อเปิดดูภายในพบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) กระสอบละ​ 200,000 เม็ดจำนวน​ 23 ใบ​ และกระสอบละ​ 120,000 เม็ดจำนวน​ 1 ใบ​ รวมยาบ้าในรถจำนวนประมาณ 4,720,000 เม็ด

นอกจากนี้ยังพบเอกสารส่วนบุคคลเป็นบัตรประจำตัวประชาชนของชายวัย 29 ปี ชาว อ.ศรีคิ้ว จ.นครราชสีมา อยู่ภายในรถด้วย

และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจตราตามข้างทางที่อยู่ห่างออกไป ยังพบมีกระเป๋าเดินทางต้องสงสัยจำนวน 2 ใบ วางอยู่ในพงหญ้าและมีเศษหญ้าแห้งปกคลุมไว้ เมื่อเปิดตรวจพิสูจน์พบในกระเป๋าใบแรกบรรจุยาบ้าจำนวนประมาณ 260,000 เม็ด และกระเป๋าใบที่ 2 มียาบ้าจำนวนประมาณ 360,000 เม็ด รวมยาบ้าที่พบเฉพาะในกระเป๋าจำนวน 620,000 เม็ด จึงรวมของกลางยาบ้าที่ยึดได้ทั้งหมดจำนวน 5,340,000 เม็ด

ล่าสุด พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ ผบ.ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง มอบหมายให้ พ.อ.ธวัฒน์ อินกอง รอง ผบ.ฉก.ทัพเจ้าตาก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปตรวจสอบของกลางทั้งหมดก่อนลำเลียงไปยัง สภ.แม่สาย เพื่อดำเนินการและขยายผลตามก




