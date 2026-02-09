ตชด.ภาค 2 ไล่ล่าจับ 2 ผู้ต้องหาขนยาบ้ากว่า 1 ล้านเม็ด

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ตชด.ภาค 2 ยึดยาบ้ากว่า 1 ล้านเม็ด พร้อมรวบตัวผู้ต้องหา 2 ราย สารภาพรับจ้างลำเลียง ยาบ้ากว่า 1,010,000 เม็ดส่งพื้นที่ภาคกลาง ก่อนเสียหลักพุ่งชนกำแพงโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จนมุมถูกจับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 9 ก.พ. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 ได้ออกปฏิบัติการกวดขันยาเสพติด ล่าสุดวันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ขับรถติดตามรถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) ยี่ห้อโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีขาว หมายเลขทะเบียน งบ 5541 นครราชสีมา จากสี่แยกตลาดสมเด็จ กาฬสินธุ์ จากนั้นคนร้ายได้ขับรถเลี้ยวเข้าหมู่บ้านโคกสะอาด ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์
ทำให้รถยนต์เสียหลักพุ่งชนกำแพงหน้าโรงเรียนบ้านคำเชียงวัน หมู่ 12 ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวชาย 2 ราย ที่อยู่ภายในรถ พร้อมยาบ้าที่ตรวจค้นพบในรถจำนวน 1,010,000 เม็ด โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 21.15 น. ของวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา
พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธ์กล้า รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 กล่าวว่าทางเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า จะมีขบวนการค้ายาเสพติดลำเลียงยาเสพติด โดยใช้รถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) ยี่ห้อโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีขาว หมายเลขทะเบียน งบ 5541 นครราชสีมา จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่วางกำลังติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
จนกระทั่งเวลาประมาณ 21.15 น. เจ้าหน้าที่พบรถต้องสงสัยบริเวณสี่แยกห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนแสดงตัวขอตรวจค้นที่สี่แยกตลาดสมเด็จ แต่คนร้ายกลับขับรถฝ่าไฟแดงหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด รถคันดังกล่าวได้เลี้ยวเข้าหมู่บ้านโคกสะอาด ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ และเสียหลักพุ่งชนกำแพงหน้าโรงเรียนบ้านคำเชียงวัน
เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ ตรวจค้นภายในรถพบยาบ้าบรรจุในกระสอบสีดำ จำนวน 5 กระสอบ รวมประมาณ 1,010,000 เม็ด สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย คือนายภาคภูมิ หรือ “โจ” อายุ 34 ปี ชาวอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และนายกฤษดา หรือ “ต้น” อายุ 37 ปี ชาวอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชน และกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากชายชาวไทยไม่ทราบชื่อให้ไปรับยาเสพติดจากจังหวัดมุกดาหารเพื่อนำไปส่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยจะได้รับค่าจ้างคนละ 10,000 บาท และยอมรับว่าเคยทำมาแล้ว 1 ครั้ง อย่างไรก็ตาม จากการสืบสวนพบว่าทั้งคู่เป็นเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่ ทำมาแล้วหลายครั้ง จึงได้ควบคุมตัวพร้อมขยายผลการจับกุม เพื่อติดตามตัวผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอย่างเด็ดขาด