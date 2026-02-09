“สจ.เอ็ม ศรีราชา” แจ้งความเอาผิดมือโพสต์โยงซื้อเสียงเลือกตั้ง สส. เขต 6 ย้ำบริสุทธิ์ใจ ลั่นหากไม่ลบเตรียมดำเนินคดีถึงที่สุด

ศูนย์ข่าวศรีราชา - “เอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน” สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หรือ “สจ.เอ็ม ศรีราชา” เข้าแจ้งความ สภ.ศรีราชา หลังถูกบัญชีเฟซบุ๊กนิรนามโพสต์พาดพิงซื้อเสียงเลือกตั้ง สส. เขต 6 ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ชี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิด กระทบชื่อเสียง พร้อมเรียกร้องลบข้อมูล หากยังเผยแพร่เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมาย
เวลา 12.00 น. วันนี้ ( 9 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีโลกโซเชียลในกลุ่ม “แจ้งข่าว ณ ศรีราชา” มีผู้ใช้เฟซบุ๊กบัญชีหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนได้ โพสต์ข้อความกล่าวอ้างถึงการซื้อเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 โดยพาดพิงถึงนายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ล่าสุด นายเอกสิทธิ์ ได้เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท.สุชาติ เจริญศรี สารวัตร (สอบสวน) สภ.ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมนำหลักฐานเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวัน เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ และปกป้องชื่อเสียงของตนเอง
นายเอกสิทธิ์ กล่าวว่า จากกรณีมีเฟซบุ๊กชื่อ “แม่กับญาติกูเลือกเศษตังค์” ได้โพสต์ข้อความในกลุ่ม “แจ้งข่าว ณ ศรีราชา” โดยมีเนื้อหาให้เลือก “สีเขียว เบอร์ 8” และ “สีชมพู เบอร์ 37” พร้อมแนบลิงก์เฟซบุ๊กของตนเองไปด้วยนั้น การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของตนเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ นายเอกสิทธิ์ ยืนยันว่า แชตไลน์ที่ถูกนำมาเผยแพร่ ไม่ใช่ไลน์ส่วนตัวของตน และตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
กระทำดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคม
อย่างไรก็ตาม นายเอกสิทธิ์ เรียกร้องให้ผู้โพสต์ลบชื่อและลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ออกจากสื่อสังคมออนไลน์ หากยังคงมีการเผยแพร่หรือกระทำในลักษณะดังกล่าวต่อไป ตนมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
นอกจากนี้ นายเอกสิทธิ์ ระบุว่า ทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้โพสต์ และหากมีหลักฐานว่ามีการซื้อเสียงจริง ขอให้ดำเนินการแจ้งความกับตนเองได้โดยตรงตามกระบวนการทางกฎหมาย