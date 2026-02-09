"เพื่อไทย" สิ้นสภาพคาบ้านเกิด "ชินวัตร" พลาดเก้าอี้ ส.ส.เชียงใหม่ทั้ง 10 เขต "พรรคส้ม" กวาด 6 ที่นั่ง "กล้าธรรม" ฝ่าด่านคว้าไป 4 เขต

เชียงใหม่ - เชียงใหม่นับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 10 เขต ผลอย่างไม่เป็นทางการเบื้องต้นพบ “เพื่อไทย” คว้าน้ำเหลวจนสูญพันธุ์คาเมืองหลวงของพรรค ขณะที่ “ประชาชน” กระแสแผ่วจากเลือกตั้งครั้งก่อน คว้าชัยไป 6 เขต ปล่อย “กล้าธรรม” ฝ่าด่านหินชนะเลือกตั้ง 4 เขต
วันนี้ (9 ก.พ. 69) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 10 เขตเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ หลังจากที่มีการนับคะแนนไปแล้วประมาณร้อยละ 95 จากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 2,831 หน่วยเลือกตั้ง ปรากฏว่าผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคประชาชนสามารถชนะการเลือกตั้งได้ 6 เขต ได้แก่ เขต 1, เขต 2, เขต 3, เขต 4, เขต 5 และเขต 8 ส่วนพรรคกล้าธรรม สามารถชนะการเลือกตั้ง 4 เขต ได้แก่ เขต 6, เขต 7, เขต 9 และเขต 10 ขณะที่พรรคเพื่อไทย ซึ่งพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถูกยกย่องให้เป็นเมืองหลวงของพรรค ปรากฏว่าไม่สามารถชนะการเลือกตั้งได้แม้แต่เขตเดียว จากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อปี 2566 ที่แม้ความนิยมจะถดถอยแต่ยังชนะการเลือกตั้งใน 2 เขต ได้แก่ เขต 5 และเขต 10 ส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากจะไม่สามารถฟื้นความเชื่อมั่นจากประชาชนแล้ว ยังกลับไม่สามารถรักษาพื้นที่เดิมเอาไว้ได้อีกด้วย
สำหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.เชียงใหม่ทั้ง 10 เขตอย่างไม่เป็นทางการนั้น เขตเลือกตั้งที่ 1 อันดับ 1 นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู พรรคประชาชน ตามด้วยอันดับ 2 นายธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุล พรรคเพื่อไทย, เขตเลือกตั้งที่ 2 อันดับ 1 นางสาวการณิก จันทดา พรรคประชาชน ตามด้วยอันดับ 2 นายเพทาย เตโชฬาร พรรคเพื่อไทย, เขตเลือกตั้งที่ 3 อันดับ 1 นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล พรรคประชาชน ตามด้วยอันดับ 2 นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม พรรคเพื่อไทย, เขตเลือกตั้งที่ 4 อันดับ 1 นางสาวพุธิตา ชัยอนันต์ พรรคเพื่อไทย ตามด้วยอันดับ 2 นายภานุ เจริญสุข พรรคเพื่อไทย, เขตเลือกตั้งที่ 5 นายสมชิด กันธะยา พรรคประชาชน ตามด้วยอันดับ 2 นางสาวอัจฉรารัตน์ นันทะเสน พรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 6 อันดับ 1 นางสาวสุภานันท์ ปัญญาทิพย์ พรรคกล้าธรรม ตามด้วยอันดับ 2 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรพรรณ จันตาเรือง พรรคประชาชน, เขตเลือกตั้งที่ 7 อันดับ 1 นายการุณย์ คูเจริญชัยกุล พรรคกล้าธรรม ตามด้วยอันดับ 2 นายสมดุลย์ อุตเจริญ พรรคประชาชน, เขตเลือกตั้งที่ 8 นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ พรรคประชาชน ตามด้วยอันดับ 2 นายณัฏฐ์พัฒน์ รัฐไผท พรรคเพื่อไทย, เขตเลือกตั้งที่ 9 อันดับ 1 นายนเรศ ธำรงทิพยคุณ พรรคกล้าธรรม ตามด้วยอันดับ 2 นายฉัตรณพัฒน์ สมศักดิ์เกตุกร พรรคประชาชน และเขตเลือกตั้งที่ 10 นายนรพล ตันติมนตรี พรรคกล้าธรรม ตามด้วยอันดับ 2 นางสาวศรีโสภา โกฏคำลือ พรรคเพื่อไทย
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าสร้างปรากฏการณ์พอสมควรจากการที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคเพื่อไทย ไม่สามารถชนะการเลือกตั้งได้แม้แต่เขตเดียวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ถือว่าเป็นเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทย และแม้แต่เขตเลือกตั้งที่ 3 พื้นที่อำเภอสันกำแพง ที่เป็นบ้านเกิดตระกูล “ชินวัตร” ก็ยังต้องพ่ายแพ้ให้ผู้สมัครจากพรรคประชาชน หรือพรรคก้าวไกล (เดิม) เป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน ส่งผลทำให้เป็นครั้งแรกที่พรรคเพื่อไทยไม่สามารถชนะเลือกตั้ง ส.ส.เชียงใหม่แม้แต่เขตเดียว นับตั้งแต่ที่ตั้งพรรคไทยรักไทย และลงรับเลือกตั้งเมื่อปี 2544