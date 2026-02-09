ภูมิใจไทยกวาดเรียบ ส.ส.จันทบุรี ครบทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง

จันทบุรี – ยกจังหวัดจันทบุรี ภูมิใจไทย กวาดเรียบทั้ง 3 เขตท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นจากหลายพรรคการเมือง
วันนี้ (9 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส.จันทบุรี อย่างไม่เป็นทางการ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย สามารถกวาดที่นั่งได้ทั้ง 3 เขต โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 พล.ต.ท. สุพล วิรัตน์โยสินทร์ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ได้ 31,182 คะแนน ส่วนอันดับ 2 คือ นายวราวุทธ ทองสุข จากพรรคประชาชน ได้ 28,065 คะแนน และอันดับ 3 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ พรรคเพื่อไทย ได้ 22,510 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายคัมภีร์ ชื่นบาน พรรคภูมิใจไทย ได้ 37,377 คะแนน อันดับ 2 น.ส.ปรัชญาวรรณ ไชยสืบ พรรคประชาชน ได้ 25,889 คะแนน และอันดับ 3 นายจารึก สีอ่อน พรรคเพื่อไทย ได้ 9,401 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายชรัตน์ เนรัญชร พรรคภูมิใจไทย ได้ 30,286 คะแนน อันดับ 2 นายพราหมณ์ มุกดาสนิท พรรคพลังประชารัฐ ได้ 25,697 คะแนน และอันดับ 3 นายไพโรจน์ บัวเผื่อน ได้ 19,604 คะแนน
ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของชาวจันทบุรี ที่มีต่อพรรคภูมิใจไทย จนสามารถรักษาฐานเสียงและกวาดที่นั่ง ส.ส. ได้ครบทั้ง 3 เขตแบบเบ็ดเสร็จ