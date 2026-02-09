สยอง! พบคู่หูชาวเชียงรายดับแบบมีเงื่อนงำถึง 2 ศพ หนึ่งถูกยิง-เผาอำพราง อีกหนึ่งตายปริศนา

เชียงราย - คู่หูชาวเชียงรายเคยเข้าป่าด้วยกันกลายเป็นศพมีเงื่อนงำทั้งคู่..หนึ่งพบถูกยิง-เผาทิ้ง จนเน่า สัปดาห์ต่อมาเจอร่างอีกคนตายปริศนาพร้อมปืน
วันนี้ (9 ก.พ.) พ.ต.อ.สง่า ศรีวิชัย ผกก.สภ.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 14.00 น. ได้มีผู้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าพบศพชาย 1 รายอยู่กลางป่าพื้นที่หมู่ 18 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจพบว่าผู้ตายได้เสียชีวิตมาหลายวันจนมีสภาพเน่าแล้ว จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุคาดว่าก่อนเสียชีวิตผู้ตายได้นั่งพักอยู่บริเวณดังกล่าว เพราะเมื่อตรวจร่างกายไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือทำร้ายร่างกาย
และเมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมาในเวลากลางคืนได้เกิดเหตุคนใช้อาวุธปืนยิงและเผาร่างอำพรางชายจำนวน 1 ราย คือ นายสรวุฒิ อายุ 32 ปี ในพื้นที่หมู่ 18 ต.แม่ยาว ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามจับกุมผู้ที่ก่อเหตุแต่ยังไม่พบตัว
พ.ต.อ.สง่ากล่าวว่า ระหว่างเจ้าหน้าที่ติดตามหาตัวผู้ต้องสงสัยอยู่ก็ได้พบศพที่ 2 ดังกล่าว ซึ่งเมื่อญาติของผู้ต้องสงสัยไปดูศพก็ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นบุคคลเดียวกับที่เจ้าหน้าที่กำลังติดตามหาตัว
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบศพก็ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย เมื่อ ทำการ x-rays ศพก็ไม่พบหัวกระสุน และกระดูกไม่พบร่องรอยการแตกหัก เจ้าหน้าที่จึงอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนว่าผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตด้วยเหตุใด
รายงานข่าวแจ้งว่า กรณีพบศพนายสรวุฒิถูกยิงและเผาอำพรางห่างจากกระท่อมกลางป่าประมาณ 50 เมตร เมื่อสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสรวุฒิและเพื่อนอีก 2 คน รวมเป็น 3 คน นอนพักอยู่ที่กระท่อมดังกล่าว แต่หลังจากนายสรวุฒิถูกยิงและเผาเสียชีวิตแล้วเพื่อนคนหนึ่งได้หายตัวไปทำให้เจ้าหน้าที่ออกติดตามหาตัว กระทั่งพบว่ามีผู้เสียชีวิตอีกรายดังกล่าวโดยอยู่ห่างจากจุดพบศพนายสรวุฒิประมาณ 5 กิโลเมตร ใกล้ศพพบอาวุธปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐ์วางอยู่ 1 กระบอก เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าการเสียชีวิตของทั้ง 2 รายเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรต่อไป