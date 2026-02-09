รวบคนขับเทรลเลอร์ ขนไอซ์ล็อตใหญ่ 169 กิโลฯ ยาบ้า 200,000 เม็ดรวมกว่า 70 ล้านบาท

หนองคาย-ศุลกากรหนองคาย สนธิกำลังตรวจค้นรถบรรทุกพ่วงเข้าประเทศ 2 คันต้องสงสัย ผงะเจอไอซ์ 169 กิโลกรัม และยาบ้า 200,000 เม็ด ซ่อนในรถบรรทุกพ่วง พร้อมรวบสองคนขับชาวไทย นำตัวขยายผลขบวนการและยึดทรัพย์
วันนี้ (9 ก.พ.) เมื่อเวลาประมาณ 09.20 น. ที่ลานสถานีตรวจรถบรรทุกสินค้าขาเข้า ด่านพรมแดนหนองคาย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายสุชาติ ทอนมณี ปลัดจังหวัดหนองคาย, พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.ประภาพ ธิติศักดิ์ รองผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย, พ.อ.อุดมการณ์ ศรีแขไตร รองผบ.บก.ควบคุมที่ 2 (ร.13),
นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ นายด่านศุลกากรหนองคายปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคาย, ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย, ตำรวจ, ทหาร, นรข. และฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่ ผู้ต้องหาชายชาวไทย 2 คน ของกลางยาบ้า 200,000 เม็ด และ ไอซ์ จำนวน 169 ห่อ น้ำหนักประมาณ 169 กิโลกรัม รวมมูลค่าประมาณ 70.70 ล้านบาท
การจับกุมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคายได้รับการประสานจากตำรวจ สภ.เมืองหนองคาย ว่าจะมีรถบรรทุกลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศ จึงได้เฝ้าสังเกต จนกระทั่งเวลาประมาณ 12.30 น. วันที่ 6 ก.พ.69 พบรถบรรทุกพ่วง ทะเบียน 70-2031 เลย เป็นรถเปล่า ขับเข้าประเทศ เจ้าหน้าที่ได้เรียกตรวจอย่างละเอียดพบว่าบริเวณช่องว่างด้านบนหัวรถบรรทุก มีวัตถุต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ ตรวจสอบเป็นถุงสีทองรูปทุเรียนอบแห้ง จำนวน 94 ห่อ ภายในบรรจุเกล็ดสีขาว ห่อละประมาณ 1 ก.ก.
เมื่อทดสอบด้วยน้ำยาตรวจสารเสพติด พบว่ามีส่วนผสมของยาเสพติดประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ชนิด ไอซ์ ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถบรรทุกคันแรกอยู่นั้น รถบรรทุกพ่วงคันที่สอง ทะเบียน 70-3460 เลย ได้ขับเข้าประเทศมา ตรงตามลักษณะที่ได้รับแจ้ง จึงได้ตรวจค้นละเอียด พบถุงพลาสติกบรรจุไอซ์ในลักษณะเดียวกันอีก 75 ห่อ และยาบ้าบรรจุห่อพันด้วยเทปกาว จำนวน 200,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่หลังเบาะคนขับ เจ้าหน้าที่ควบคุมคนขับรถทั้งสองคัน และยึดของกลางยาบ้า และไอซ์ไว้ตรวจสอบ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ยาเสพติดทั้งหมดนี้จะถูกนำส่งไปยังพื้นที่ จ.สระบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลจับกุมและใช้มาตรการยึดทรัพย์ มาตรการป้องกันการฟอกเงิน ซึ่งจะได้ตรวจสอบอย่างละเอียดและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป