เพื่อไทยตายเรียบ! พลังประชารัฐยึด 2 เก้าอี้ สส.ที่หนองคายอีก 1 เป็นของภูมิใจไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หนองคาย-ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตจังหวัดหนองคาย นับครบทุกหน่วย เพื่อไทยร่วงหมด พลังประชารัฐผงาดมา 2 เขต ภูมิใจไทย 1 บัตรเสียยังมากกว่าไม่ประสงค์ลงคะแนน


คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.2569 อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งนับครบทุกหน่วยเลือกตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า เขตเลือกตั้งที่ 1 อันดับ 1 นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ อดีต ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ได้ทั้งหมด 30,866 คะแนน, อันดับ 2 พล.ต.ท.ไพศาล ลือสมบูรณ์ พรรคภูมิใจไทย ได้ 24,598 คะแนน, อันดับ 3 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์ พรรคประชาชน ได้ 18,311 คะแนน, อันดับ 4 นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ พรรคเพื่อไทย ได้ 12,381 คะแนน, อันดับ 5 พันเอกธนัทเมศร์ ภัทรณรงค์รัศม์ พรรคเศรษฐกิจ ได้ 1,768 คะแนน, อันดับ 6 นายรพิพงศ์ ปุณยจารุศิริ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 505 คะแนน, อันดับ 7 นายพิชชาวุธ เหล่าศิริวิจิตร พรรคกล้าธรรม ได้ 362 คะแนน และอันดับ 8 นางวริยา พรหมนา พรรคประชาอาสาชาติ ได้ 176 คะแนน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 139,350 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 95,511 คน คิดเป็นร้อยละ 68.54 บัตรดี 88,967 บัตร ร้อยละ 93.15 บัตรเสีย 3,879 บัตร ร้อยละ 4.06 บัตรไม่เลือกผู้สมัครใด 2,665 บัตร ร้อยละ 2.79

เขตเลือกตั้งที่ 2 อันดับ 1 นายยุทธนา ศรีตะบุตร พรรคพลังประชารัฐ ได้ 30,322 คะแนน, อันดับ 2 นางจิดาภา สุนทรธนากุล พรรคภูมิใจไทย ได้ 26,423 คะแนน, อันดับ 3 นางสาวชนก จันทาทอง อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้ 13,883 คะแนน, อันดับ 4 นางสาวทศพร จันทร์ศรี พรรคประชาชน ได้ 9,782 คะแนน, อันดับ 5 นายธงชัย กึ่งมาตย์ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 397 คะแนน, อันดับ 6 นายจักรภัทร สายไธสง พรรคประชากรไทย ได้ 217 คะแนน และอันดับ 7 นางราตรี กาลจักร์ พรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้ 194 คะแนน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 136,428 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85,701 คน คิดเป็นร้อยละ 62.82 บัตรดี 81,218 บัตร ร้อยละ 94.77 บัตรเสีย 3,298 บัตร ร้อยละ 3.85 บัตรไม่เลือกผู้สมัครใด 1,185 บัตร ร้อยละ 1.38


เขตเลือกตั้งที่ 3 อันดับ 1 นายศักดิ์ดา จันทรสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย ได้ 36,917 คะแนน, อันดับ 2 นายเอกธนัช อินทร์รอด อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้ 19,988 คะแนน, อันดับ 3 นายชัยณรงค์ ชัยสุข พรรคประชาชน ได้ 19,381 คะแนน, อันดับ 4 นายสถิต สีสวาท พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 1,343 คะแนน, อันดับ 5 นายบัวขาว ภูสมศรี พรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้ 547 คะแนน


จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 137,314 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,064 คน คิดเป็นร้อยละ 63.41 บัตรดี 78,176 บัตร ร้อยละ 89.79 บัตรเสีย 5,458 บัตร ร้อยละ 6.27 บัตรไม่เลือกผู้สมัครใด 3,430 บัตร ร้อยละ 3.94.

