กกต.ชัยนาทเผยผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ “อนุชา–มณเฑียร” รักษาเก้าอี้แชมป์เก่าได้ทั้ง 2 เขต

ชัยนาท - กกต.ชัยนาทประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ “อนุชา–มณเฑียร” ยังเหนียว รักษาเก้าอี้แชมป์เก่าได้ทั้ง 2 เขต ขณะที่คะแนนบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชนขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง
วันนี้( 9 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดชัยนาท เปิดเผยผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขต อย่างไม่เป็นทางการ พบว่า อดีต ส.ส.แชมป์เก่ายังสามารถรักษาที่นั่งไว้ได้ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายอนุชา นาคาศัย ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ได้รับคะแนนสูงสุด 35,587 คะแนน เอาชนะ นายทรงพล ภัทราภิรมย์ ผู้สมัครจากพรรคประชาชน ซึ่งได้ 28,321 คะแนน ขาดลอยกว่า 7,266 คะแนน แม้คะแนนของนายอนุชาจะลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนกว่า 8,000 คะแนน แต่ยังคงครองเก้าอี้ ส.ส. ไว้ได้
ขณะที่เขตเลือกตั้งที่ 2 นายมณเฑียร สงฆ์ประชา ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย อดีต ส.ส.หลายสมัย ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง คว้าชัยด้วยคะแนน 52,243 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งอันดับ 2 อย่าง นายสราวุธ งามสุขศรี พรรคประชาชน ที่ได้ 16,065 คะแนน อย่างขาดลอย
นายภัทรพล อุดมศักดิ์สะนะเขต ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้ง ส.ส. และการออกเสียงประชามติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 จังหวัดชัยนาทมีผู้มาใช้สิทธิรวม 175,572 คน คิดเป็นร้อยละ 67.12
สำหรับรายละเอียดผลคะแนนแบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้มีสิทธิ 137,463 คน ผู้มาใช้สิทธิ 85,157 คน คิดเป็น 61.95 บัตรดี 72,785 ใบ บัตรเสีย 5,224 ใบ และบัตรไม่เลือกผู้สมัคร 7,148 ใบ
ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้มีสิทธิ 130,551 คน ผู้มาใช้สิทธิ 90,415 คน คิดเป็น 69.26 บัตรดี 80,372 ใบ บัตรเสีย 4,664 ใบ และบัตรไม่เลือกผู้สมัคร 5,378 ใบ
ขณะที่ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดชัยนาท อย่างไม่เป็นทางการ พรรคที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ พรรคประชาชน 44,705 คะแนน รองลงมาคือ พรรคภูมิใจไทย 38,571 คะแนน และพรรคเพื่อไทย 21,851 คะแนน