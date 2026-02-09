เลือกตั้ง 69 ทำสองตระกูลใหญ่ลำปางรูดม่านปิดตำนาน “ส้ม-เขียว”แบ่งกันเข้าวิน กลางกระแสบัตรเสียน่าฉงน

ลำปาง - เลือกตั้ง 69 ปิดตำนาน 2 ตระกูลใหญ่ลำปางกอดคอสูญพันธุ์ หลังผลการนับคะแนน “ส้มกับเขียว”คว้าชัยคนละครึ่ง ท่ามกลางกระแสด้อมส้มคาใจเปิดประเด็นรณรงค์ขอนับคะแนนเขต2ใหม่หลังพบบัตรเสียกว่า7พันใบและส้มทิ้งห่างกล้าธรรมเพียงสองพันกว่าคะแนน
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง 8 ก.พ69 อย่างไม่เป็นทางการ ทั้ง 4 เขต พบว่า เขตเลือกตั้งที่ 1นางทิพา ปวีณาเสถียร พรรคประชาชน ได้ 44,799 คะแนน บัตรเสีย 4,381 ไม่เลือกผู้ใด 8,368
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายดาชัย เอกปฐพี พรรคกล้าธรรม ได้ 35,029 คะแนน บัตรเสีย 7,364 ไม่เลือกผู้ใด 5,150 เขตเลือกตั้งที่ 3นายชลธานี เชื้อน้อย พรคคก้าวไกล ได้ 40,811 คะแนน บัตรเสีย 4,161 ไม่เลือกผู้ใด 6,599
เขตเลือกตั้งที่ 4นางสาวเพ็ญพักต์ รัตนคำฟู พรรคประชาชน ได้ 37,875 คะแนน บัตรเสีย 6,329 ไม่เลือกผู้ใด 4,468
ขณะที่บ้านใหญ่ตระกูลโล่ห์สุนทร และ ตระกูลจันทรสุรินทร์ ในนามพรรคเพื่อไทย จากที่เคยครองพื้นที่ลำปางทั้ง 4 เขตมายาวนาน โดยแบ่งกันคนละ 2 เขต คือ ตระกูลโล่ห์สุนทร ครองเขต 1-2 ตระกูลจันทรสุรินทร์ ครองเขต 3-4 นั้น
ในการเลือกตั้ง 2566 ตระกูลจันทรสุรินทร์ สูญพันธุ์ โดยเขต 3 พรรคก้าวไกล นายชลธานี เชื้อน้อย เอาชนะ นายจรัสฤทธิ จันทร์สุรินทร์ แชมป์เก่า แบบขาดลอย ส่วนเขต 4 นางสาวรภัสสรณ์ นิยะโสสถ จากพรรคก้าวไกล ชนะนายพินิจ จันทร์สุรินทร์ อดีตส.ส.หลายสมัยแบบขาดลอยเช่นกัน
ส่วนตระกูลโล่ห์สุนทร เขต 1 พรรคก้าวไกล คือนางทิพา ปวีณาเสถียร ชนะนายกิตติกร โล่ห์สุนทร แบบขาดลอย สส่วนเขต2 พรรคเพื่อไทยยังยื้อเก้าอี้ไว้ได้เพียง 1 ที่นั่ง
แต่สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ 2569 พรรคประชาชน อดีต ส.ส.คนเดิม ยึดไป 2 เขต จากเดิมปี 2566 ได้ 3 ที่นั่ง แต่ครั้งนี้เขต4 อดีต ส.ส.ย้ายพรรคไปอยู่เพื่อยไทย ทำให้ผู้สมัครคนใหม่สอบตก และ อดีต ส.ส.ก็สอบตกเช่นกัน
ขณะที่ พรรคกล้าธรรม เบียดเข้ามายึดพื้นที่ไป 2 เขต เรียกว่าแบ่งคนละครึ่งแบบเบ็ดเสร็จ ระหว่างสีส้มกับสีเขียว ทำให้บ้านใหญ่ 2 ตระกูล คือตระกูลโลห์สุนทร พรรคเพื่อไทย ที่เคนรั้งไว้ได้ 1 เขต และตระกูลจันทรสุรินทร์ ครั้งที่แล้วเสียไปทั้ง2ที่นั่ง ครั้งนี้ย้ายมาซบภูมิใจไทย แต่ก็ไม่สามารถเอาเก้าอี้กลับคืนมาได้ ทำให้2ตระกูลกอดคอปิดตำนานไปในครั้งนี้
อย่างไรก็ดีขณะนี้พบว่าด้อมส้มได้เริ่มรณรงค์ผ่านโซเซียลขอตรวจสอบการเลือกตั้งเขต2 และมีการขุดคุ้ยประวัติคดีของผู้สมัครของพรรคกล้าธรรมที่มีคะแนนมาอันดับ1 โพสต์ในโซเซียล หลังพบว่าเขต2มีบัตรเสียมีมากถึง 7,364 ใบ ซึ่งผู้สมัครพรรคประชาชนมีคะแนนอันดับ2 ได้คะแนน 32,814 ห่างจากพรรคกล้าธรรมซึ่งได้คะแนนอันดับ1 เพียง 2,215 คะแนน จึงต้องการให้ กกต.จัดการนับคะแนนในเขตที่2ใหม่อีกครั้งพร้อมเปิดเผยสาเหตุของบัตรเสียดังกล่าวด้วย
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิ 602,277 คน มาใช้สิทธิเลือก ส.ส. 419,729 คน คิดเห็น 69.69% บัตรดี 372,909 บัตรเสีย 22,235 บัตรไม่เลือกผู้ใด 24,585 ส่วนการออกไปใช้สิทธิลงประชามติ มีผู้ออกไปใช้สิทธิ 394,701 คน คิดเห็น 65.53% บัตรดี 383,018 บัตรเสีย 11,683