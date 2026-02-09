กาญจนบุรี - คลิปหลุดเขย่าเก้าอี้! ‘มท.3 ศักดา’ สอบตกเขต 5 กาญจนบุรี ขณะที่ลูกสาวชนะขาดเขตเดิม
วันนี้( 9 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พบความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าจับตา โดยเฉพาะกรณีของ นายศักดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) จากพรรคภูมิใจไทย
นายศักดา ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.เขต 5 จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ อ.ศรีสวัสดิ์ ทองผาภูมิ ไทรโยค สังขละบุรี และบางส่วนของ อ.เมืองกาญจนบุรี (บ้านเก่า) แต่ไม่สามารถรักษาเก้าอี้ไว้ได้ หลังพ่ายแพ้ให้กับ นายพนม โพธิ์แก้ว ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อดีต สส.กาญจนบุรี
ทั้งนี้ นายศักดา เดิมเคยเป็น สส.เขต 4 ในการเลือกตั้งปี 2566 ก่อนตัดสินใจย้ายมาลงเขต 5 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พร้อมเปิดทางให้ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ บุตรสาว ลงสมัครในเขต 4 แทน ซึ่งปรากฏว่าสามารถคว้าชัยชนะไปได้อย่างขาดลอย
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ก่อนวันเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ตรวจสอบกรณี คลิปเสียงหลุด ที่มีเนื้อหาพาดพิงพรรคเพื่อไทย โดยนายพนม คู่แข่งในสนามเลือกตั้ง ได้ร่วมแถลงข่าวในประเด็นดังกล่าว ส่งผลให้กระแสการเมืองในพื้นที่เขต 5 ร้อนแรงตลอดช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปิดหีบ
ผลการเลือกตั้งดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในบางพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี แม้ตระกูลการเมืองเดิมยังสามารถรักษาฐานเสียงในบางเขตไว้ได้ แต่แกนนำระดับรัฐมนตรีกลับไม่สามารถฝ่ากระแสต้านในสนามเลือกตั้งของตนเองได้