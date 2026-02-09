แปดริ้วเปลี่ยน “ กล้าธรรม” ชิง 3 ที่นั่ง ส.ส. ส่วนเพื่อไทยได้แค่เก้าอี้เดียว

ฉะเชิงเทรา- พรรคกล้าธรรม ชิง 3 ที่นั่ง ส.ส.แปดริ้ว ตรงตามเป้าหมาย “นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์” อดีตนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา 21 ปี ส่วนเพื่อไทยหดเหลือเก้าอี้เดียว
ผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างไม่เป็นทางการทั้ง 4 เขตเลือกตั้งว่าพรรคเพื่อไทย บ้านใหญ่ได้ที่นั่งเพียงเขตเดียวจาก นางฐิติมา ฉายแสง ผู้สมัครหมายเลข 2
ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2-4 ผู้สมัครจากพรรคกล้าธรรม กวาดที่นั่งทั่งหมด ประกอบด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ผู้สมัครพรรคกล้าธรรม หมายเลข 4
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ผู้สมัครจากพรรคกล้าธรรม หมายเลข 4 และเขตเลือกตั้งที่ 4 จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ผู้สมัครพรรคกล้าธรรม