ภูมิใจไทยตราด ล้มส้ม 2 สมัยเข้าสภาฯ พร้อมเดินหน้าทำงานทันที

ตราด - ภูมิใจไทยตราด ล้มส้ม 2 สมัยเข้าสภาผู้แทนฯ ด้วยคะแนนเกิน 6 หมื่น ขอบคุณชาวตราดที่ไว้วางใจ พร้อมทำงานทันทีหลังจากนี้จะขอพบ 2 อดีต ส.ส.และภาคเอกชนเพื่อเดินหน้าพัฒนาศักยภาพพื้นที่
วันนี้ ( 9 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในพื้นที่ จ.ตราด ที่มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 340 หน่วย ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงรวม 176,946 คน และมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์จำนวน 110,131 คนว่า นายพิชานนท์ อิงประสาร จากพรรคภูมิใจไทย ได้รับความไว้วางใจมากเป็นอันดับ 1 ถึง 62,680 คะแนน
ชนะ นายพรรณเศรษฐ์ นุ่มหนู จากพรรคประชาชน ที่ได้ 28,832 คะแนน ซึ่งถือเป็นการล้มแชมป์ 2 สมัยของผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล ได้สำเร็จ
ขณะที่ผู้สมัครที่ได้คะแนนเป็นอันดับ 3 คือ นายปรีชาวิชญ์ ฉิมผกา พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 28,832 คะแนน, นายสักเดช สว่างไสว ได้ 3,902 คะแนน, นายทินวัฒน์ เจียมอุย พรรคพลังประชารัฐ ได้ 3,851 คะแนน ,นายกิตติธัช ไชยอรรถ พรรคกล้าธรรมได้ 3,622 คะแนน และนายธีรภาพ ทิบุญมี พรรคไทยสร้างไทยได้ 802 คะแนน
หลังทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ นายพิชานนท์ ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า ภาระกิจหลังได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการก็คือเข้าพบอดีต ส.ส.ตราดทั้ง 2ท่านคือ นายธีระ สลักเพชร และนายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.ตราดขวัญใจประชาชนซึ่งทำหน้าที่ได้ดีมากแม้จะเป็นฝ่ายค้าน
นอกจากนั้นยังจะเดินทางไปพบประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ.ตราดและภาคเอกชนเพื่อหารือเรื่องการทำงานร่วมกันในอนาคต และจะทำงานตามที่ได้หาเสียงไว้ ใน 3 ด้านคือ ด้านการท่องเที่ยว เกษตรกรรมและด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งการติดตามงานเรื่องถนนรอบเกาะช้าง และสะพานข้ามเกาะช้าง และการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนในการสร้างโมเดลการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนของ จ.ตราด
“ ก่อนอื่นต้องกราบขอคุณพี่น้องประชาชนชาวตราดที่ให้ความไว้วางใจให้ได้รับเลือกตั้งมาในครั้งนี้ และต้องกราบของคุณพ่อและแม่ รวมทั้งญาติพี่น้องที่สนับสนุน แม้ตนเองจะเป็นผู้ตัดสิใจเองทั้งหมดก็ตาม สำหรับผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ จะต้องรอจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด ต่อไป” ว่าที่ ส.ส.ใหม่จังหวัดตราด กล่า