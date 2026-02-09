“เขียว-กล้าธรรม”กวาด สส.เชียงราย “แดง-เพื่อไทย”รั้งได้แค่ 2 พรรส้มปชน.พ่ายทุกเขต

เชียงราย – “ผู้กองธรรมนัส” พากล้าธรรม กวาดที่นั่ง ส.ส.เชียงราย อย่างไม่เป็นทางการ 3 เก้าอี้ ทำ ปชน.สูญพันธุ์ “เสื้อแดง-เพื่อไทย”รักษาได้แค่ 2 ที่นั่ง ภูมิใจไทยมาตามคาด 1 เขต
ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.เชียงราย ทั้ง 7 เขตเลือกตั้ง พบว่าพลิกโผคอการเมือง โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 นายธนรัช จงสุทธานามณี จากพรรคเพื่อไทย ได้คะแนนนำเป็นอันดับ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช จากพรรคเพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 นายพิทักษ์ แสงคำ จากพรรคกล้าธรรม เขตเลือกตั้งที่ 4 นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ จากพรรคกล้าธรรม เขตเลือกตั้งที่ 5 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ จากพรรคภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 6 นางมลธิชา ไชยบาล จากพรรคกล้าธรรม และเขตเลือกตั้งที่ 7 นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ จากพรรคกล้าธรรม
โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 นายธนรัช มีคะแนนสูสีกับอดีต ส.ส.อย่างนายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ จากพรรคประชาชน ในช่วงต้นแต่เมื่อนับคะแนนได้ 52.6% นายธนรัชได้คะแนน 32,000 คะแนน ส่วนนายชิตวันได้ 23,816 คะแนน ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 น.ส.ปิยะรัฐชย์ ได้ 30,901 คะแนน เมื่อนับคะแนนแล้ว 64.3% รองลงมาคือนายทรงพล ชีวินมหาชัย จากพรรคกล้าธรรม ได้ 20,637 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.แม่สรวย และ อ.เวียงป่าเป้า พบว่าพลิกโผเพราะเดิมมีนายฐากูร ยะแสง เป็นอดีต ส.ส.จากพรรคประชาชน และครั้งนี้ยังมีนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.หลายสมัยจากพรรคเพื่อไทยลงเลือกตั้งด้วย แต่ผลปรากฎว่าเมื่อนับคะแนนได้ 67% นายพิทักษ์จากพรรคกล้าธรรมกลับได้คะแนนนำโด่งกว่า 32,028 คะแนน ส่วนนายวิสารได้ 23,401 คะแนน และนายฐากูร ได้ 21,003 คะแนน
ด้านเขตเลือกตั้งที่ 4 ที่เพิ่งเกิดกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมหัวคะแนนพร้อมโพยรายชื่อและเงินสดที่ใช้ในการซื้อเสียง ปรากฎว่าเมื่อนับคะแนนได้ 66.2% นายสุรสิทธิ์ จากพรรคกล้าธรรม กวาดคะแนนได้กว่า 32,020 คะแนน ส่วน น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย และเป็นลูกสาวของนายวิสารที่ได้ชื่อว่ามีฐานคะแนนหนาแน่นได้ 27,026 คะแนน และนายธรรมวัตร พรมเสน จากพรรคประชาชน ได้ 20,251 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 5 คะแนนค่อนข้างทิ้งห่างเมื่อนับไปได้ 61.2% โดยนายรังสรรค์ ได้คะแนนมากถึง 45,974 คะแนน ขณะที่นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ อดีต ส.ส.จากพรรคเพื่อไทย ได้เพียง 14,139 คะแนน และเขตเลือกตั้งที่ 6 เมื่อนับไปได้ 55.5% พบว่านางมลธิชา ได้ 25,318 คะแนน น.ส.จุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม อดีต ส.ส.จากพรรคประชาชน ได้ 22,730 คะแนน และนายชัยยนต์ ศรีสมุทร จากพรรคเพื่อไทย ได้ 17,389 คะแนน ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 7 เมื่อนับไปได้ 81% นายสุธีระพงษ์ จากพรรคกล้าธรรม ได้ 25,789 คะแนน และนายสง่า พรมเมือง อดีต ส.ส.จากพรรคเพื่อไทย ได้ 20,006 คะแนน
การเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจากพรรคกล้าธรรมจำนวน 4 คนในเขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 6 และเขตเลือกตั้งที่ 7 ส่วนพรรคเพื่อไทยได้จำนวน 2 คนในเขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 และพรรคภูมิใจไทย ได้จำนวน 1 คนในเขตเลือกตั้งที่ 5
ด้านการลงประชามติรัฐธรรมนูญพบว่าชาว จ.เชียงราย ที่มีสิทธิเลือกตั้งเห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำนวน 397,442 คะแนน และไม่เห็นชอบ 124,295 คะแนน จากผู้ไปใช้สิทธิลงประชามติทั้งหมด 585,165 คน คิดเป็นร้อยละ 61.66 มีบัตรเสีย 16,892 ใบคิดเป็นร้อยละ 2.88 และมีผู้ไม่ออกเสียงจำนวน 46,536 ใบ คิดเป็นร้อยละ 7.95.