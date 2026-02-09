เลือกตั้งพิด’โลก 69 “ภูมิใจไทย” กวาด 3 เขต “เพื่อไทย” เหลือหนึ่งเดียว-พรรคส้ม ปชน.เข้าวินเขต 1

พิษณุโลก - เลือกตั้ง 69 สนามพิษณุโลกเมืองสองแคว..ภูมิใจไทยกวาดเขต 3-4-5 “พงษ์มนู-นิยม-จุติ” เข้าวิน พรรคเพื่อไทยเหลือ "นพพล เหลืองทองนรา" แชมป์เก่านอนมาคนเดียว ส่วนรองหัวหน้าพรรค "บู้ จเด็ศ จันทรา" พ่าย “โฟลค์” เขต 1 พรรคส้ม-ปชน.
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 8 ก.พ. 69 ทั้ง 5 เขตของพิษณุโลก-เมืองสองแคว ปรากฏว่าเขตเลือกตั้งที่ 1 ในเมือง-รอบนอก "โฟล์ค" นายณฐนน ชนะบูรณาศักดิ์ พรรคประชาชน เบอร์ 5 คะแนนส้มมาเต็มๆ กว่า 28,000 คะแนน โค่นแชมป์เก่า นายจเด็ศ จันทรา พรรคเพื่อไทย เบอร์ 4 ได้ ซึ่งมีคะแนน 24,000 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายนพพล เหลืองทองนรา พรรคเพื่อไทย (แชมป์เก่า) เบอร์ 1 นอนมาชนะตามคาด มีคะแนนท่วมท้น เอาชนะ นายณชพล พลอาสา พรรคประชาชน เบอร์ 3 งานนี้ “นพพล เบอร์ 1” เดินชิลๆ ชนะอยู่ 8,000-10,000 แต้ม หลังจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ผู้ดูแลผู้สมัคร ส.ส.เหนือล่าง แทบไม่ได้มาช่วยหาเสียง แวะมาแค่ชายขอบอำเภอเมืองพิษณุโลกเขต 2 เท่านั้น
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายพงษ์มนู ทองหนัก พรรคภูมิใจไทย (แชมป์เก่า) เบอร์ 6 รักษาฐานเก่าของ จุติ ไกรฤกษ์ ไว้เหนียวแน่น เอาชนะ นายเจนวิทย์ จันทรา พรรคเพื่อไทย เบอร์ 4 พี่ชายของ "บู้ จเด็ศ" ซึ่งเพิ่งลงสมัคร ส.ส.ครั้งแรก
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายนิยม ช่างพินิจ ผู้สมัคร ส.ส.เบอร์ 3 พรรคภูมิใจไทย สามารถทวงบัลลังก์คืนจาก น.ส.พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ พรรคเพื่อไทย (แชมป์เก่า) เอาชนะเกือบทุกตำบล ทำให้ภรรยาและลูกสาวที่ช่วยหาเสียงโผกอดด้วยความดีใจ หลังจาก ”ชาดา-ซาบีดา ไทยเศรษฐ์” บ้านใหญ่อุทัยธานี ลุยขึ้นเวทีหาเสียงช่วย "นิยม" กระแทกฐานเสียง อ.บางกระทุ่ม อ.บางระกำ
นายนิยม ช่างพินิจ จึงต้องฝากขอบคุณ นายกฯ "อนุทิน" เป็นนายกฯ ที่ลงมาช่วยหาเสียง เอาชนะระดับ 10,000 แต้ม ชนะใสๆ งานนี้รับหน้าที่ไปร่าง พ.ร.บ.ข้าว ตามสัญญาพรรคภูมิใจไทย ดูแลการผลิตเรื่องข้าวเปลือก ส่วน “ศุภจี” ว่าที่รัฐมนตรีพาณิชย์ ต้องไปดูแลตลาดค้าข้าวกับต่างประเทศ
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายจุติ ไกรฤกษ์ พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 5 ออกแรงสู้ทุกรูปแบบ เอาชนะ "ดุง" นายเอกพงศ์ กุลเจริญ พรรคเพื่อไทย เบอร์ 3 ที่มีนายก อบจ.พิษณุโลกสนับสนุนเต็มเหนี่ยว งานนี้เก้าอี้นายกอบจ.พิษณุโลกสมัยหน้ามีร้อนแน่ ซึ่งดูผลคะแนนแล้วสู้กันยิบตา 1,600 แต้ม ฝังความแค้นไว้เต็มประตู ส่วนนายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ (แชมป์เก่า) พรรคประชาชน เบอร์ 1 หลุดโค้ง ปล่อยให้รุ่นใหญ่เขาสู้กัน