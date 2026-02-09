แพร่ล้มช้าง! บ้านใหญ่เสื้อแดงกระจุย คนรุ่นใหม่สีน้ำเงิน สีส้มเสียบแทน

แพร่ - สองพี่น้องตระกูล “ศุภศิริ” หลาน “แม่เลี้ยงติ๊ก” กอดคอเข้าสภาฯ..หลังรู้ผลเข้ากราบบิดามารดา ยืนยันแก้ปัญหาแรกเกษตรกรเมืองแพร่ต้องดีกว่าเดิม อีกราย “สาวน้อยพิมพ์ใจ” ส้มหวานเขต 3 ล้ม “ส.ส.แมว” รัฐมนตรีหลายสมัยพรรคเพื่อไทยขาดลอย ปิดตำนานคนเสื้อแดง
ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เวลา 23.30 น. วันที่ 8 ก.พ. 69 พบว่า เขต 1 นางสาวชนกนันท์ ศุภศิริ จากพรรคภูมิใจไทย เขต 2 นายชนาธิป ศุภศิริ พรรคภูมิใจไทย และเขต 3 นางสาวลักษณารีย์ ดวงตาดำ จากพรรคประชาชน ชนะการเลือกตั้ง ส่งผลให้แชมป์เก่าหลายสมัย-ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย คือ นายแพทย์ นิยม วิวรรณธนดิษฐกุล เขตเลือกตั้งที่ 2 และนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ส.ส.และรัฐมนตรีหลายสมัย เขตเลือกตั้งที่ 3 พ่ายแพ้ต่อคนรุ่นใหม่อย่างหมดรูป
ส่วนนางสาวลักษณารีย์ ดวงตาดำ หรือ “น้องพิมพ์ใจ” คนรุ่นใหม่วัย 30 ปี ม้านอกสายตาจากพรรคส้ม-ปชน. พยายามเดินหาเสียงกับหัวคะแนนธรรมชาติ มีความพยายามเข้าหาประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ช่วงนับคะแนนได้แต่แอบลุ้นซึ่งคะแนนตามหลังมาโดยตลอด แต่ช่วงท้ายคะแนนตีขึ้นมาจนสามารถมีคะแนนนำนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ส.ส.เก่าหลายสมัยและนำห่างไปกว่า 2,000 คะแนน ทำให้น้องพิมพ์ใจได้รับเลือกเป็น ส.ส.อย่างไม่คาดฝัน
ทั้งนี้ หลังจากมีการลุ้นคะแนนมาตั้งแต่ปิดหีบเลือกตั้งมาจนมั่นใจว่าได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งแน่นอนแล้ว สองพี่น้องตระกูลศุภศิริ คือน้องเบน-ชนกนันท์ และน้องทิพย์-ชนาธิป ได้เข้ากราบเท้าบิดามารดาท่ามกลางหัวคะแนนและแฟนคลับที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีภายในบ้านของนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย
น้องทิพย์ หรือนายชนาธิป ศุภศิริ กล่าวว่า คะแนนที่ได้เกินคาดจริงๆ แรงศรัทธาประชาชนท่วมท้นจริงๆ ขอขอบคุณประชาชนในเขตที่ส่งให้เป็น ส.ส. ดีใจมาก ทุกตำบลและกลุ่มชาติพันธุ์ให้คะแนนชนะทุกพื้นที่ ขอขอบคุณและจะอุทิศตนทำงานอย่างสุดกำลัง ปัญหาผลผลิตการเกษตรคือปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข โดยเฉพาะราคาข้าวโพด ราคาข้าว ดังนั้นงานแรกก็คือการสู้เพื่อแก้ปัญหานี้ให้กับประชาชนก่อน
น้องเบน นางสาวชนกนันท์ ศุภศิริ กล่าวว่า ผลคะแนนที่ได้รับจากประชาชนเกินคาดมาก ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ ที่ผ่านมาก็ตั้งใจทำงานมาโดยตลอดตั้งแต่การเลือกตั้ง ส.ส.รอบที่แล้วแพ้การเลือกตั้งแต่ก็ได้ทำงานมาโดยตลอด ช่วยชาวบ้านปัญหาปากท้อง พัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
นายพงษ์สวัสดิ์ ศุภศิริ บิดาของ ส.ส.แพร่ทั้งสอง กล่าวว่า ในฐานะพ่อที่ลูกได้รับการเลือกตั้งจากชาวแพร่ ลูกสาวเขต 1 และลูกชายเขต 2 ดีใจมาก อดีตเคยเป็น ส.จ.มา 4 สมัย เคยทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลูกทั้งสองมีความสนใจพัฒนาจังหวัดแพร่
นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ผู้เป็นป้าของ ส.ส.ใหม่ทั้งสองคน กล่าวว่า ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวแพร่ที่ให้โอกาสให้กำลังใจหลานทั้งสองคน ซึ่งมีความตั้งใจทำงาน น้องเบนตอนน้ำท่วมแพร่เข้าไปร่วมแก้ปัญหาน้ำ ประสานงานชลประทาน รวมไปถึงการช่วยผู้ประสบภัย สามารถทำงานได้ดี ส่วนชนาธิป เขต 2 มีความรู้เรื่องการเกษตรและเขาได้ท่านศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จากพรรคภูมิใจไทยเข้ามาช่วย ก็ถือว่าเป็นผลดีต่อเกษตรกรชาวจังหวัดแพร่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส.ส.หน้าใหม่อีก 1 คนในเขต 3 คือ “น้องพิมพ์ใจ” นางสาวลักษณารีย์ ดวงตาดำ กล่าวว่า ตนเป็นคนธรรมดา มีเพียงความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่มานานไม่ได้หาเสียงแต่เป็นการลงพื้นที่แก้ปัญหาให้ชาวบ้าน ไม่คิดว่าจะเกิดแรงศรัทธาจากประชาชนอย่างล้นหลามนำไปสู่ชัยชนะเข้าไปทำหน้าที่ ส.ส.ได้ จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด และจะอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
น้องพิมพ์ใจเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีอิทธิพลใดๆ ไม่มีความร่ำรวย แต่ได้รับแรงสนับสนุนจากชาวแพร่ในเขตเลือกตั้งที่ 3 สามารถเอาชนะนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล นักการเมืองบ้านใหญ่ได้สำเร็จอย่างงดงาม ถือเป็นประวัติการณ์ทางการเมืองของจังหวัดแพร่ที่สะท้อนให้เห็นว่าชาวแพร่เบื่อนักการเมืองแบบเก่า