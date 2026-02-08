ราชบุรี “แชมป์เก่า” เหนียวแน่น 4 เขต ขณะที่เขต 5 พลิกเกมเปลี่ยนหน้า ส.ส.

ราชบุรี - ผลเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี ภาพรวมเริ่มชัด แชมป์เก่ารักษาเก้าอี้ได้ถึง 4 เขต สะท้อนฐานเสียงยังแข็งแรง ขณะที่เขต 5 เป็นสนามเดียวที่เกิดการเปลี่ยนแปลง หลังผู้ท้าชิงพลิกชนะ ท่ามกลางการแข่งขันเข้มข้นทุกพื้นที่
ผู้สื่อข่าวรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี ภายหลังปิดหีบลงคะแนน พบว่าภาพรวมผลการเลือกตั้งเริ่มชัดเจน โดย “แชมป์เก่า” สามารถรักษาเก้าอี้ไว้ได้ถึง 4 เขตเลือกตั้ง สะท้อนถึงฐานการเมืองและเครือข่ายในพื้นที่ที่ยังคงแข็งแรง ขณะที่เขตเลือกตั้งที่ 5 กลายเป็นสนามเดียวของจังหวัดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หลังผู้สมัครรายใหม่สามารถพลิกเกมคว้าชัยได้สำเร็จ
แชมป์เก่ายังคงยืนระยะได้อย่างมั่นคง นางสาวกุลวลี นพอมรบดี อดีต ส.ส. ที่ย้ายจากพรรครวมไทยสร้างชาติ มาสังกัดพรรคภูมิใจไทย หมายเลข 4 อาศัยผลงานการทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และความคุ้นเคยกับประชาชน สามารถรักษาฐานคะแนนเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่น คว้าชัยและครองเก้าอี้ ส.ส. อีกสมัย
ยังคงเป็นพื้นที่แข็งของตระกูลการเมือง นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา อดีต ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ที่ลงสมัครในนามพรรคกล้าธรรม หมายเลข 4 ได้รับแรงหนุนจากเครือข่ายการเมืองในพื้นที่ โดยเฉพาะ นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ส่งผลให้แชมป์เก่ายังคงได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ผลการแข่งขันเป็นไปตามคาด นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคกล้าธรรม แชมป์เก่าที่มีฐานคะแนนแน่น และเป็นที่รู้จักของประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน ยังคงครองใจชาวราชบุรีในเขตนี้ และสามารถรักษาเก้าอี้ ส.ส. ไว้ได้อีกสมัย
การเมืองเชิงตัวบุคคลยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้สมัครหมายเลข 3 นักการเมืองมากประสบการณ์ ซึ่งผ่านการทำงานในพื้นที่มาแล้วหลายสมัย และปัจจุบันสังกัดพรรคภูมิใจไทย ด้วยผลงานและความใกล้ชิดกับประชาชน ส่งผลให้ยังคงได้รับความเชื่อมั่น และแชมป์เก่าสามารถรักษาชัยชนะไว้ได้
กลายเป็นสนามเดียวของจังหวัดที่เกิดการพลิกโผ หลัง นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ อดีต ส.ส.ราชบุรี ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคกล้าธรรม ซึ่งเป็นแชมป์เก่า พลาดท่าให้กับ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคภูมิใจไทย อดีตแชมป์หลายสมัยในพื้นที่ ที่สามารถพลิกแซงคว้าชัย ส่งผลให้เขตเลือกตั้งที่ 5 กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรีในครั้งนี้