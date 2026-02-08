สนามหนองคาย เพื่อไทยแพ้หมดรูป พปชร.ได้ไป 2 ส่วนอีก 1 เป็นของภูมิใจไทย

หนองคาย - นับแล้วเกินครึ่ง ผลเลือกตั้ง ส.ส.หนองคาย 3 เขต เพื่อไทยเสียแชมป์ ให้กับพลังประชารัฐใน 2 เขต ส่วนอีกเขต ภูมิใจไทยคว้าไป
ผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดหนองคายอย่างไม่เป็นทางการ ในเวลา 21.00 น. วันนี้ (8 ก.พ.69) ในเขตเลือกตั้งที่ 1 มีทั้งหมด 293 หน่วย นับไปแล้ว 187 หน่วย หรือ ร้อยละ 63.82
ผลปรากฏว่า นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ หมายเลข 4 พรรคพลังประชารัฐ อดีต ส.ส.เมื่อสมัยที่แล้ว ได้คะแนนนำ 18,418 คะแนน อันดับ 2 พล.ต.ท.ไพศาล ลือสมบูรณ์ หมายเลข 5 พรรคภูมิใจไทย อดีตหัวหน้าจเรตำรวจ ได้ 15,560 คะแนน อันดับ 3 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์ พรรคประชาชน หมายเลข 2 ได้ 10,547 คะแนน อันดับ 4 นายกฤษฎา ตันเทิดทิตย์ พรรคเพื่อไทย ได้ 7,464 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 2 มี 278 หน่วย นับไปแล้ว 127 หน่วย หรือ ร้อยละ 45.68 ผลปรากฏว่า นายยุทธนา ศรีตะบุตร อดีต นายก อบจ.หนองคาย หมายเลข 3 พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนนนำ 12,633 คะแนน อันดับ 2 นางจิดาภา สุนทรธนากุล พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 2 คะแนนตามมาที่ 11,222 คะแนน อันดับ 3 นางสาวชนก จันทาทอง อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย เจ้าของพื้นที่เดิม หมายเลข 1 ได้ 6,632 คะแนน อันดับ 4 นางสาวทศพร จันทร์ศรี พรรคประชาชน หมายเลข 5 ได้ 3,223 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 3 มี 259 หน่วย นับไปแล้ว 150 หน่วย หรือ ร้อยละ 57.92 ผลปรากฏว่า นายศักดิ์ดา จันทสุวรรณ ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนนนำ 21,086 คะแนน อันดับ 2 นายเอกธนัช อินทร์รอด อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย เจ้าของพื้นที่เดิมหลายสมัย หมายเลข 4 ได้ 9,733 คะแนน อันดับ 3 นายชัยณรงค์ ชัยสุข พรรคประชาชน หมายเลข 1 ได้ 8,417 คะแนน
ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง ผู้สมัครหน้าใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 2 และ เขต 3 สามารถทำคะแนนได้มากกว่าแชมป์เก่าพรรคเพื่อไทย.