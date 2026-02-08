พท.โคราชกลุ่ม“สุวัจน์”ทวงคืนเก้าอี้จาก‘ปชน.’ได้ 2 ที่นั่ง ทำค่ายส้มหวิดสูญพันธุ์ ส.ส. เมืองย่าโม

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เพื่อไทยโคราชกลุ่ม“สุวัจน์” ชพน.เดิม ทวงคืนเก้าอี้ ส.ส. จากพรรคประชาชน ได้ 2 ที่นั่ง ทำค่ายส้มหวิดสูญพันธุ์ ส.ส.เมืองย่าโม รักษาไว้ได้เพียง 1 เดียว จากเดิม 3 ที่นั่ง ล่าสุดรวมทั้งจังหวัดฯ 16 เขตเลือกตั้ง พท.โกย ส.ส.โคราช 12 ที่นั่ง ภท.3 และ ปชน. 1
วันนี้ ( 8 ก.พ.69) ผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.นครราชสีมา อย่างไม่เป็นทางการ ณ เวลา 20.00น. ปรากฏว่า เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้สมัคร ส.ส. ที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 1 คือ นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ พรรคประชาชน (ปชน.) ได้ 16,393 คะแนน และ อันดับ 2 นายประเสริฐ บุญชัยสุข พรรคเพื่อไทย (พท.) 13,709 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้สมัคร ที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 1 คือ นายวัชรพล โตมรศักดิ์ พรรคเพื่อไทย ได้ 39,012 คะแนน และ อันดับ 2 นายปิยชาติ รุจิพรวศิน พรรคประชาชน ได้ 34,505 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้สมัครฯ ที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 1 คือ นายสมบัติ กาญจนวัฒนา พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้ 12,307 คะแนน และ อันดับ 2 นายศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ พรรคประชาชนได้ 8,632 คะแนน
ทั้งนี้ เดิมการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566 เขตเลือกตั้ง 1 , 2 และ 3 พรรคก้าวไกล ปัจจุบันคือ พรรคประชาชน ครองเก้าอี้ ทั้ง 3 เขต แต่ผลการเลือกตั้งล่าสุดอย่างไม่เป็นทางการวันนี้ (8 ก.พ.2569) พรรคเพื่อไทย ซึ่งผู้สมัครฯ ทั้ง 3 คน ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) สามารถทวงเก้าอี้ ส.ส. ที่ถือว่าเป็นพื้นที่เมืองหลวงของพรรคชาติพัฒนา เดิม คืนมาได้ 2 ที่นั่ง ได้แก่ เขต 2 และเขต 3 จากทั้งหมด 3 ที่นั่ง ที่เคยเสียให้กับพรรคประชาชนไปในการเลือกตั้งครั้งก่อน
นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ว่าที่ ส.ส. เขต 2 นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ต้องกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ตนเองและพรรคเพื่อไทย ตนจะขอเป็นผู้แทนราษฎรของชาวโคราช จะทำประโยชน์ให้กับจังหวัดนครราชสีมา และพร้อมที่จะทำหน้าที่สุดความสามารถตามนโยบายพรรคเพื่อไทยที่ตนหาเสียงเอาไว้
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม สำหรับผลการนับคะแนน ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ในภาพรวม ทั้ง 16 เขตเลือกตั้ง จ.นครราชสีมา พบว่า ผู้สมัครฯ พรรคเพื่อไทย เอาชนะคู่แข่งโกยเก้าอี้ ส.ส.นครราชสีมา ได้รวมจำนวน 12 ที่นั่ง พรรคภูมิใจไทย 3 ที่นั่ง ในเขตเลือกตั้ง 9, เขต 10, เขต16 และ พรรคประชาชน 1 ที่นั่ง ในเขตเลือกตั้งที่ 1