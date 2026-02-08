ประจวบฯ ผลไม่เป็นทางการ “ภูมิใจไทย” คว้า 2 เขต “กล้าธรรม” ได้ 1 เขต ศึกเลือกตั้งสูสี

ประจวบคีรีขันธ์ - ผลการเลือกตั้ง สส.ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2569 อย่างไม่เป็นทางการ พบภูมิใจไทยคว้าเก้าอี้ 2 เขต ขณะที่พรรคกล้าธรรมได้ 1 เขต หลายพื้นที่คะแนนเบียดกันอย่างฉิวเฉียด
ผู้สื่อข่าวรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ปี 2569 อย่างไม่เป็นทางการ ข้อมูลเมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 พบว่าผลการแข่งขันทั้ง 3 เขตเลือกตั้งเป็นไปอย่างสูสี โดยพรรคภูมิใจไทยสามารถคว้าชัยชนะได้ 2 เขต ขณะที่พรรคกล้าธรรมชนะ 1 เขต
เขตเลือกตั้งที่ 1 จากพรรคภูมิใจไทย นายสังคม แดงโชติ ได้ 13,008 คะแนน (43.88%) เขตเลือกตั้งที่ 2 จากพรรคกล้าธรรม นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ได้ 5,678 คะแนน (50.97%) เขตเลือกตั้งที่ 3 จากพรรคภูมิใจไทย นายพงษ์พันธ์ เผ่าประทาน ได้ 12,216 คะแนน (35.67%)
ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าวยังเป็นเพียงผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ต้องรอการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อไป