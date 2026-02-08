แลนด์สไลด์อยุธยา! ภูมิใจไทยกวาดเรียบ 5 เขต ซิวชัยยกจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา - ผลนับคะแนนไม่เป็นทางการเลือกตั้ง ส.ส.พระนครศรีอยุธยา ภูมิใจไทยแรงไม่ตก ผู้สมัครนำทุกเขต คว้าเก้าอี้ยกจังหวัด ด้าน “สุรศักดิ์” ขอบคุณประชาชน ย้ำไม่ใช่ชัยชนะ แต่คือโอกาสรับใช้ พร้อมเดินหน้าทำงานทันที
เวลา 21.30 น. วันนี้( 8 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีการติดตามและมอนิเตอร์ผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผ่านจอแอลอีดีขนาดใหญ่ โดยมีการอัปเดตผลคะแนนอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางเสียงเชียร์และเสียงปรบมือจากกลุ่มผู้สนับสนุนเป็นระยะ
จากการตรวจสอบผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย ทั้ง 5 เขตเลือกตั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคะแนนนำเป็นอันดับ 1 ทุกเขต ส่งผลให้พรรคภูมิใจไทยคว้าชัยชนะการเลือกตั้งแบบยกจังหวัดอย่างชัดเจน
สำหรับผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 5 เขต ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 (อ .พระนครศรีอยุธยา และ อ.บางบาล) นายทรงพล สุขสมบูรณ์ หรือ “ส.จ.เบียร์” อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตอำเภอบางบาล
เขตเลือกตั้งที่ 2 (อ.ท่าเรือ บ้านแพรก มหาราช บางปะหัน และนครหลวง) นายนพ ชีวานันท์ อดีตผู้สมัครที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งเมื่อปี 2566
เขตเลือกตั้งที่ 3 (อ.วังน้อย อุทัย และภาชี) นางสาวพิมพฤดา ตันจรารักษ์ แชมป์เก่า หลานสาวของนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขตเลือกตั้งที่ 4 (อ.บางปะอิน และอ.บางไทร) นายคงกฤช รามศักดิ์ บุตรชายอดีตนายกเทศมนตรีตำบลบางไทร ลงสมัครแทนนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เขตเลือกตั้งที่ 5 (อ.เสนา ผักไห่ และลาดบัวหลวง) นายประดิษฐ์ สังขจาย อดีตแชมป์เก่าเขต 5
ภายหลังผลคะแนนเริ่มชัดเจน ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 5 เขตของพรรคภูมิใจไทย ได้เดินทางมายังศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง ท่ามกลางกลุ่มกองเชียร์และผู้สนับสนุนที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างคึกคัก โดยมีนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ร่วมแสดงความยินดีด้วย
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล เปิดเผยว่า ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มอบความไว้วางใจให้ผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยทั้ง 5 เขต ได้เข้ามาทำหน้าที่รับใช้ประชาชน พร้อมย้ำว่า ชัยชนะในครั้งนี้ไม่ใช่ความสำเร็จของพรรคเพียงอย่างเดียว แต่คือโอกาสที่ประชาชนมอบหมายให้เข้ามาทำงาน และพร้อมจะเริ่มทำงานทันทีเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้ นายสุรศักดิ์ ยังกล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้โทรศัพท์สอบถามสถานการณ์ในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ โดยแสดงความยินดีและขอบคุณประชาชนที่ให้ความเชื่อมั่นกับพรรคภูมิใจไทย ส่งผู้สมัครชนะการเลือกตั้งครบทุกเขต พร้อมย้ำความตั้งใจเดินหน้าทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป