“แมน ฉัตรพันธ์” โพสต์ยุติเส้นทางการเมือง เคารพเสียงประชาชน ยืนยันหัวใจยังเป็นลูกชาวบ้านเหมือนเดิม

กาญจนบุรี - “แมน” ฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย ภายหลังทราบผลการเลือกตั้ง ประกาศยุติเส้นทางการเมืองอย่างเป็นทางการ พร้อมเคารพการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนทุกคะแนนเสียง
นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า ตนเองเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีความตั้งใจตั้งแต่วัยเด็กว่าจะเข้ามาทำงานการเมือง เพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชน และไม่ให้ความเดือดร้อนของชาวบ้านถูกมองข้าม อย่างไรก็ตาม ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ถือเป็นคำตอบที่ชัดเจน ซึ่งตนยอมรับความจริงด้วยหัวใจที่สงบ
แมน ฉัตรพันธ์ ระบุอีกว่า บางครั้งความตั้งใจและความจริงใจอาจไม่เพียงพอสำหรับเส้นทางการเมือง แต่ตนยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความจริงใจเสมอ พร้อมยืนยันว่า แม้บทบาททางการเมืองจะสิ้นสุดลง แต่ความเป็น “ลูกชาวบ้านคนหนึ่ง” ของตนจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
พร้อมกันนี้ ได้ขอบคุณทุกคะแนนเสียงบริสุทธิ์ ทุกความรัก ความศรัทธา และกำลังใจจากประชาชน โดยระบุว่าสิ่งเหล่านี้คือเกียรติสูงสุดในชีวิต และประกาศยุติเส้นทางการเมืองนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป