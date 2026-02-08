สองพี่น้อง “ปริศนานันทกุล” นอนมา นำทั้ง 2 เขต ผลนับคะแนนไม่เป็นทางการ

อ่างทอง - ผลนับคะแนนเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต จังหวัดอ่างทอง อย่างไม่เป็นทางการ “ภราดร–กรวีร์ ปริศนานันทกุล” พรรคภูมิใจไทย คะแนนนำโด่งทั้ง 2 เขต ขณะที่ผลประชามติ “เห็นชอบ” นำทุกเขต
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 21.00 น. วันนี้( 8 ก.พ.) ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต และผลการออกเสียงประชามติ จังหวัดอ่างทอง อย่างไม่เป็นทางการ พบว่าผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยมีคะแนนนำอย่างชัดเจนทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 นับคะแนนแล้วร้อยละ 38.31 อันดับ 1 นายภราดร ปริศนานันทกุล หมายเลข 4 พรรคภูมิใจไทย ได้ 28,961 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.4 อันดับ 2 นายธโนดม โสขุมา หมายเลข 2 พรรคประชาชน ได้ 8,169 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 20.4 อันดับ 3 นายณษกร เครือศิริ หมายเลข 3 พรรคเพื่อไทย ได้ 2,168 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 5.4
เขตเลือกตั้งที่ 2 นับคะแนนแล้วร้อยละ 48.71 อันดับ 1 นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล หมายเลข 2 พรรคภูมิใจไทย ได้ 39,091 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.1 อันดับ 2 นายสาโรจน์ ฉ่ำจิตร หมายเลข 1 พรรคประชาชน ได้ 8,283 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 16.3 อันดับ 3 นายชวกร ศรีราชา หมายเลข 3 พรรคเพื่อไทย ได้ 5,649 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 5.2
ส่วนผลการออกเสียงประชามติ อย่างไม่เป็นทางการ พบว่า เขตเลือกตั้งที่ 1 นับแล้วร้อยละ 38.31 เห็นชอบ ร้อยละ 53.7 ไม่เห็นชอบ ร้อยละ 32.6 ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 10.5 เขตเลือกตั้งที่ 2 นับแล้วร้อยละ 48.71 เห็นชอบ ร้อยละ 55.6 ไม่เห็นชอบ ร้อยละ 31.3 ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 10.0
ทั้งนี้ ผลคะแนนทั้งหมดเป็นเพียงผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ต้องรอการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อไป