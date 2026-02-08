"สาธิต" ผิดหวังทวงเก้าอี้ สส.ระยองให้ ปชป.ได้แค่ 1 เขต "ทนายไพศาล" ยอมรับความพ่ายแพ้ ขอลุยช่วยประชาชนต่อ

ระยอง- 'สาธิต ปิตุเตชะ' แกนนำ ปชป.ระยอง ผิดหวังทวงเก้าอี้ สส.มาได้แค่ 1 เขตจากที่ตั้งเป้า 2 เขต ขณะ "ทนายไพศาล" ผู้สมัคร สส.พรรคประชาปัตย์ เขต 1 ยอมรับความพ่ายแพ้ ขอลุยช่วยประชาชนต่อ เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา (8 ก.พ.)นายสาธิต ปิตุเตชะ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ และแกนนำผู้สมัคร ส.ส.ระยอง ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนหลังรู้ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการว่า รู้สึกผิดหวังที่พลาดได้ ส.ส.มาเพียงเขตเดียวทั้งที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะได้ 2 เขต จาก 5 เขต พร้อมบอกว่าวิถีการเมืองเป็นเช่นนี้ มีทั้งผิดหวังและสมหวัง
พร้อมขอบคุณทุกคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนทุกคะแนน เนื่องจากการมาของประชาธิปัตย์ในครั้งนี้เหมือนการมาชิงแชมป์จากพรรคประชาชน ซึ่งเป็นแชมป์อยู่ทั้ง 5 เขต
" การกลับมาในนามของ พรรคประชาธิปัตย์ ในครั้งนี้ทวงแชมป์ได้ 1 เขต ถือว่าประสบความสำเร็จ แต่ในเขต 2 อ.เมืองระยอง เป็นเขตที่คาดหวังยังทวงคืนไม่ได้ ก็ต้องเป็นการบ้านที่จะต้องทำงานอย่างหนักต่อไป เพื่อมัดใจประชาชนในเขต 2 ว่าต้องการอะไร ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่จะต้องคิด"
นายสาธิต เผยเพิ่มเติมว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของตนเองซึ่งเป็นผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 16 หากดูจากคะแนนเสียงในขณะนี้คาดว่าอาจจะได้ยาก แต่ยังต้องรอดูคะแนนจากพื้นที่ภาคใต้ด้วย
" คะแนนในพื้นที่กรุงเทพฯ ผิดคาดเพราะเราคิดว่าจะได้เป็นกอบเป็นกำ แต่เมื่อ ภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ ตัดคะแนนกันเองก็ทำให้คะแนนไม่เป็นอย่างที่คิด อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้คิดมาก เพราะอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้ เพราเราผ่านการเป็น ส.ส. มามาก และเป็นอดีตรัฐมนตรีมาแล้ว ทำงานอยู่เบื้องหลังได้ สิ่งไหนที่ทำประโยชน์ให้คนระยอง และภาคตะวันออก ก็พร้อมที่จะทำ" นายสาธิต กล่าว
ด้าน นายไพศาล เรืองฤทธิ์ ผู้สมัคร ส.ส. ระยอง เขต 1 เผยว่าความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ ตนเองไม่รู้สึกเสียใจ เพราะอย่างน้อยก็ได้ลงพื้นที่ฟังเสียงสะท้อนของประชาชนซึ่งมีแต่ได้กับได้ เพราะการเป็น ส.ส. แค่เป็นเครื่องมือในการเข้าไปทำงานโดยมีอำนาจของกฎหมายรับรอง
" ถึงแม้เราไม่ได้เป็น ส.ส. แต่เราก็ช่วยคนได้เหมือนเดิม ซึ่งการแพ้วันนี้ เป็นการแพ้ที่มีความสุข และภูมิใจทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนมอบให้ เพราะเราไม่ได้ซื้อเสียงจึงเป็นคะแนนบริสุทธิ์ อีกทั้งการเลือกตั้งไม่ได้มีแค่วันที่ 8 ก.พ.69 เท่านั้นแต่ยังจะมีอีกแน่นอน 3 หรือ 4 ปีต้องมีเกิดขึ้นอีก " นายไพศาล กล่าว