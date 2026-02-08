สมุทรสงครามนับคะแนนคืบ 30% “อนุภาพ ลิขิตอำนวยชัย” คะแนนนำคู่แข่ง ศึกชิงเก้าอี้ สส.เขตเดียว

สมุทรสงคราม - ผลนับคะแนนเลือกตั้ง สส.สมุทรสงคราม อย่างไม่เป็นทางการ หลังนับแล้ว 30% “อนุภาพ ลิขิตอำนวยชัย” พรรคประชาชน อดีต สส. คะแนนนำคู่แข่งจากพรรคกล้าธรรม ขณะที่ผลประชามติ “เห็นชอบ” นำ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 21.17 น. วันนี้( 8 ก.พ.) จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งเพียง 1 เขต และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เพียง 1 คน มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 264 หน่วย และมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 156,265 คน
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ ขณะนี้นับคะแนนแล้วประมาณร้อยละ 30 พบว่า นายอนุภาพ ลิขิตอำนวยชัย อดีต สส.สมุทรสงคราม พรรคประชาชน มีคะแนนนำคู่แข่งค่อนข้างมาก โดยมีคะแนน 14,022 คะแนน
ขณะที่ นายจิระ แก้วมณี ผู้สมัครจากพรรคกล้าธรรม ได้คะแนน 9,446 คะแนน และนายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ ได้คะแนน 5,403 คะแนน
ส่วนผลคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ อย่างไม่เป็นทางการ พบว่า พรรคประชาชน ได้ 8,519 คะแนน พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 5,042 คะแนน พรรคภูมิใจไทย ได้ 3,771 คะแนน สำหรับผลการออกเสียงประชามติ อย่างไม่เป็นทางการ พบว่า เห็นชอบ จำนวน 21,514 คะแนน ไม่เห็นชอบ จำนวน 13,073 คะแนน ไม่แสดงความคิดเห็น จำนวน 4,528 คะแนน
ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าวยังเป็นเพียงผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ต้องรอการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อไป