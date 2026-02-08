ผลเลือกตั้งสส.กาฬสินธุ์ “เพื่อไทย”นำโด่ง 4 เขต กล้าธรรม 1 ภูมิใจไทย 1

กาฬสินธุ์-ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สส.กาฬสินธุ์ ทั้ง 6 เขตอย่างไม่เป็นทางการ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยนำโด่ง 4 เขต ที่เหลืออีก 2 เขต เป็นของพรรค กล้าธรรม-พรรคภูมิใจไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 18 อำเภอของ จ.กาฬสินธุ์ ได้ปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17.00 น.และได้ทำการนับคะแนนการเลือกตั้งทั้งระบบบัญชีรายชื่อ และระบบแบ่งเขต พร้อมทยอยรายงานผลการนับคะแนนของแต่หน่วยเข้ามายังสำนักงานกกต.กาฬสินธุ์ โดยช่วงเวลา 20.00 น.ผลการนับคะแนนเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่า
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายวิรัช พิมพะนิตย์ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย คะแนนนำเป็นอับดับ 1 ส่วนดับ 2 คือนายพีระพันธุ์ ดวงประทุม ผู้สมัครจากพรรคประชาชน
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายพลากร พิมพะนิตย์ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย คะแนนนำเป็นอันดับ 1 ส่วนอันดับ 2 นายเกียรติศักดิ์ ตั้งรุ่งเรืองอยู่ ผู้สมัครพรรคประชาชน
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายจำลอง ภูนวนทา ผู้สมัครจากพรรคกล้าธรรม คะแนนนำเป็นอันดับ 1 อันดับ 2 นายศุภสิทธิ์ เฮงไพบูลย์ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย คะแนนนำอันดับ 1 อันดับ 2 นางสาวประภา เฮงไพบูลย์ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 5 นางสาวบุญญาภา นาชัยเวียง ปุณณนิฎฐา ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย คะแนนนำอันดับ 1 อันดับ 2 นายทินพล ศรีธเรศ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 6 นายชนะวุธ อุทโท ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย คะแนนนำอันดับ 1 อันดับ 2 นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย
ด้านนายนวัต บุญศรี ผอ.กกต.กาฬสินธุ์ ระบุว่า ภาพรวมการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติภาพรวมทั้ง 6 เขต ในพื้นที่ 18 อำเภอ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่พบกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการร้องเรียน
ซึ่งผลคะแนนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้ทยอยนำเข้าสู่รบบรายงานเข้ามายังกกต.กาฬสินธุ์ คาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 22.00 น.