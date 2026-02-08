เปิดผลคะแนนเลือกตั้ง 5 เขตกาญจนบุรี แข่งเดือด ภูมิใจไทย–เพื่อไทย–ประชาชน สูสีทุกพื้นที่

กาญจนบุรี - ผลนับคะแนนเลือกตั้ง สส. รายเขตอย่างไม่เป็นทางการ ทั้ง 5 เขต พบการแข่งขันเข้มข้น พรรคใหญ่เบียดกันทุกอันดับ สะท้อนศึกการเมืองดุเดือด
ผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รายเขตเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ พบว่าการแข่งขันในทั้ง 5 เขตเลือกตั้งเป็นไปอย่างสูสี โดยมีผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาชน ผลัดกันขึ้นนำในแต่ละเขต สะท้อนความเข้มข้นของสนามเลือกตั้งครั้งนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อันดับ 1 นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ (พรรคเพื่อไทย เบอร์ 5) แชมป์เก่า
อันดับ 2 นายภูวนาถ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ (พรรคประชาชน เบอร์ 6)
อันดับ 3 พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ (พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 1)
เขตเลือกตั้งที่ 2
อันดับ 1 นายชูเกียรติ จีนาภักดิ์ (พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 2)
อันดับ 2 นายชูศักดิ์ แม้นทิม (พรรคเพื่อไทย เบอร์ 4)
อันดับ 3 นายกนิษฐ์ วิเศษสิงห์ (พรรคประชาชน เบอร์ 6)
เขตเลือกตั้งที่ 3
อันดับ 1 นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน (พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 5)
อันดับ 2 นางสาวพลอย ธนิกุล (พรรคเพื่อไทย เบอร์ 4)
อันดับ 3 นายชุมพล แสงวรรณ (พรรคประชาชน เบอร์ 2)
เขตเลือกตั้งที่ 4
อันดับ 1 นางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ (พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 1)
อันดับ 2 นายเดชสกล จึงประวัติ (พรรคประชาชน เบอร์ 4)
อันดับ 3 พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช (พรรคเพื่อไทย เบอร์ 2)
เขตเลือกตั้งที่ 5
อันดับ 1 นายพนม โพธิ์แก้ว (พรรคเพื่อไทย เบอร์ 2)
อันดับ 2 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ (พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 3)
อันดับ 3 นางสาวเพชรมณี โตเอี่ยม (พรรคประชาชน เบอร์ 1)
ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าวยังเป็นเพียงผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ต้องรอการรับรองผลอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อไป