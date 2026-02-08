"พ่อมดดำ" โวยกระสุนปลิวว่อนสนามเลือกตั้งแปดริ้ว ซัด กกต. ทำงานอืดแจ้งเหตุแล้วไม่ขยับ

ฉะเชิงเทรา- "พ่อมดดำ" โวยกระสุนปลิวว่อนสนามเลือกตั้งแปดริ้ว ซัด กกต. ทำงานอืดแจ้งเหตุแล้วแต่ยังไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ชี้เบาะแสชาวบ้านได้เงิน 1,000 บาท แลกลงคะแนนเสียงให้นักการเมืองตระกูลดังที่เป็นคู่แข่ง “มดเล็ก” ลูกชาย ล่าสุดแจ้งความร้องทุกข์แล้ว
เมื่อเวลา 16.00น.วันที่ (8 ก.พ.) นายสุชาติ ตันเจริญ อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และอดีต ส.ส.12 สมัย ได้เปิดสำนักงานบริเวณสี่แยกพนมสารคาม แถลงถึงการได้พบเบาะแสการใช้เงินซื้อคะแนนเสียงใสเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ฉะเชิงเทรา โดยได้มีชาวบ้านรายหนึ่งได้รับธนบัตรฉบับ 1,000 บาท หมายเลข 6ค9672817 เพื่อแลกกับการลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครรายหนึ่ง
เหตุเกิดภายในร้านขายของชำแห่งหนึ่งในหมู่บ้านนาโพธิ์ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต เมื่อเวลา 07.25 น. ที่ผ่านมา ส่วนจะเป็นพรรคการเมืองใดนั้นตนเองได้นำพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ ร.ต.อ.อนุรักษ์ หนักแน่น รองสารวัตรเวรสอบสวน สภ.สนามชัยเขต ไว้แล้วโดยมีหลักฐานเป็นคลิปวิดิโอ และคลิปเสียงการสนทนา
" การกระทำผิดในครั้งเป็นความผิดตามมาตรา 73 ที่มีการให้ทรัพย์สินที่มีมูลค่าเป็นเงินจำนวน 1 พันบาท เพื่อให้ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด จึงเป็นความผิดตามกฎหมาย ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้มองว่าเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดใน จ.ฉะเชิงเทรา เพราะมีการใช้เงินมหาศาลแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยมีการเดินแจกจ่ายตามบ้านโดยเฉพาะช่วง 2-3 คืนที่ผ่านมา แต่สุดท้ายก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน"
นายสุชาติ ยังเผยอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเองได้แจ้งต่อ กกต.ไปแล้วแต่การทำงานก็เป็นไปแบบล่าช้า จึงขอตำหนิเรื่องการทำงานของ กกต. เพราะเมื่อแจ้งต่อหัวหน้าชุดไปแล้วก็ควรจะมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วไปตรวจสอบแต่ก็ปรากฏว่าไปไม่ทันเวลาเลยสักครั้ง
" ต้องยอมรับว่าพื้นที่เลือกตั้งเขต 3 อยู่ไกลเป็นร้อยกิโลฯหากมาจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา ก็คงจะมาไม่ทัน แต่ในเมื่อมีการกระทำผิดกันอย่างเปิดเผยและใช้เงินกันมหาศาล นักการเมืองที่ลงสมัคร ส.ส.แต่ไม่เคยปราศรัยหาเสียง ไม่เดินหาเสียง คนพื้นที่ก็ยังไม่รู้จัก สุดท้ายใช้เงินซื้อกันอย่างเดียว การเมืองควรจะพัฒนาในระบอบประชาธิปไตยที่ดีขึ้นไม่ใช่ถอยหลังลงคลองอย่างนี้"
และยังบอกอีกว่า ตนเองเป็นนักการเมืองมา 40 ปีไม่ต้องการเห็นสภาพการเมืองแบบนี้อีกต่อไป และยังได้ข่าวว่ามีการใช้เงินกันเกือบทุกเขตใน จ.ฉะเชิงเทรา ยกเว้นในเขตเลือกตั้งที่ 1 จึงต้องการเห็นการแข่งขันที่ยุติธรรม และอยากให้มีนักการเมืองประวัติดี เบื้องหลังเข้าไปเป็นตัวแทนประชาชนจริงๆ