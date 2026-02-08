น่านพบบัตรวินิจฉัยไม่ได้เป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย!ต้องยุตินับคะแนนเลือกตั้ง สส.ยกหน่วย

น่าน - ประธานหน่วยเลือกตั้ง "บ้านศรีเกิด เมืองน่าน" สั่งยุติการนับคะแนนด่วน หลังพบบัตรที่ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย เตรียมส่งเรื่องตามลำดับชั้นให้ กกต.กลาง วินิจฉัย หากต้องจัดเลือกตั้งซ่อม คาดดำเนินการได้ภายใน 2 สัปดาห์
บรรยากาศการนับคะแนนการเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หอประชุมบ้านศรีเกิด ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 579 คน) เริ่มต้นขึ้นอย่างคึกคักทันทีที่มีการปิดหีบลงคะแนนเมื่อเวลา 17.00 น.ที่ผ่านมา(8 ก.พ.69) โดยเจ้าหน้าที่ได้เริ่มขั้นตอนการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และผลประชามติ ท่ามกลางความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และสื่อมวลชนหลายสำนักที่มาร่วมเกาะติดสถานการณ์
ขณะที่นายนพพร เรือนสว่าง นายอำเภอเมืองน่าน ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 พร้อมด้วย นายพงษ์พีระ ชูชื่น ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน, พ.ต.อ.ชาญณรงค์ รัชดประทาน ผกก.สภ.เมืองน่าน, นายวสรุตม์ เย็นทรวง พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ และคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความสงบเรียบร้อย
ต่อมาเวลา 17.59 น. การนับคะแนนต้องยุติเมื่อประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ตรวจพบบัตรที่มีปัญหาซึ่งคณะกรรมการ ไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้ว่าเป็น "บัตรดี" หรือ "บัตรเสีย" ประธาน กปน.จึงสั่งยุติการนับคะแนน ในทันที
ภายหลังการสั่งยุติ ได้มีการประชุมหารือเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหา โดยสรุปขั้นตอนดังนี้
1. ประธาน กปน. จะเร่งจัดทำหนังสือรายงานเหตุการณ์เสนอต่อ ประธาน กกต.เขต 1
2. คณะกรรมการ กกต.เขต 1 จะมีการประชุมเพื่อสรุปเรื่อง ชี้แจงรายงานส่งให้ กกต.จังหวัดน่าน
3. กกต.จังหวัดน่าน ส่งเรื่องให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่วนกลาง เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดในขั้นตอนสุดท้าย
ทั้งนี้ หาก กกต.ส่วนกลาง พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีการ "จัดการเลือกตั้งใหม่" ในหน่วยดังกล่าว คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้ภายในระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์