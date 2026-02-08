ปิดหีบเลือกตั้งเชียงใหม่ลุยนับคะแนนแล้ว กกต.คาดรู้ผล สส.ทั้ง10เขตอย่างไม่ทางการ5ทุ่ม

เชียงใหม่ - เชียงใหม่ปิดหีบเลือกตั้ง ส.ส.และลงประชามติ พร้อมเริ่มนับคะแนนแล้ว เบื้องต้น กกต.คาดรู้ผลไม่เป็นทางการทั้ง 10 เขตประมาณ 5 ทุ่ม
รายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. วันนี้ (8ก.พ.69) บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.และการลงลงคะแนนออกเสียงประชามติ หลังปิดหีบเมื่อเวลา 17.00 น. ตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ เป็นไปอย่างคึกคัก โดยที่หน่วยเลือกตั้งที่7และ8 บริเวณสนามบาสเกตบอล ศูนย์โม้งคาทอลิค ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 เชียงใหม่ เบื้องต้นหลังจากนับคะแนนไปได้ประมาณ1ชั่วโมง พบว่าในส่วนของ สส.บัญชีรายชื่อนั้น พรรคประชาชน มีคะแนนนำอย่างชัดเจน ขณะที่ สส.เขตนั้น นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู ผู้สมัครหมายเลข2 พรรคประชาชน มีคะแนนนำทิ้งห่างอันดับ2 นายธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุล ผู้สมัครหมายเลข6 พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญ ส่วนการออกเสียงประชามตินั้น เบื้องต้นพบว่าคะแนนเห็นชอบนำห่างอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ภายหลังจากการนับคะแนนที่หน่วยเสร็จสิ้นแล้ว ทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะต้องนำอุปกรณ์การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและผลการนับคะแนนส่งที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเขตเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเบื้องต้นทาง กกต.เชียงใหม่ คาดว่าผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งจะเสร็จและนำส่งครบทุกหน่วยเลือกตั้ง พร้อมกับน่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทั้ง 10 เขตเลือกตั้งประมาณ 23.00 น. จากนั้นจะมีการขึ้นป้ายรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการที่บริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป.